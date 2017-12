Vírus Nimda spôsobil miliónové škody a šíri sa ďalej

20. sep 2001 o 23:51 TASR

Santa Clara/Hamburg 20. septembra (TASR) - Počítačový vírus Nimda napadol od utorka už asi dva milióny počítačov na celom svete a spôsobil miliónové škody. Napriek úsiliu expertov sa jeho šírenie zatiaľ nepodarilo zastaviť.

Dnes hlásili hromadné zavírenie počítačov vírusom Nimda z Ázie. Firmy a súkromné osoby sa sťažovali na pomalý prístup do internetu. Službu vypovedali aj mnohé počítače austrálskej vlády.

Škody, ktoré Nimda doteraz napáchal, odhaduje americká firma Network Associates na pol miliardy dolárov. Americký minister spravodlivosti John Ashcroft vyčíslil škody len v USA na viac ako 2,6 miliardy dolárov.

O škodách, ktoré vírus spôsobil v Európe, neboli ešte ani dnes k dispozícii podrobnejšie informácie. Asi 10-15 percent hlásení o napadnutí vírusom však prišlo od stredy zo starého kontinentu, uviedol Eric Chien, analytik firmy Symantec.

Nimda je podľa názoru odborníkov schopný spomaliť prenos dát v internete. Deje sa to tak, že vírus permanentne hľadá v celosvetovej sieti bezpečnostné diery. Bežný používateľ by nemal postrehnúť žiadne dramatické zmeny, ale osobné stránky by mohli byť spomalením postihnuté.

Podľa predstaviteľov firmy Kaspersky Lab napáda Nimda nielen veľké internetové servery, ale aj osobné počítače (PC), ktoré pracujú s programami Outlook Express a Internet Information Server (IIS) od firmy Microsoft. Potvrdilo sa aj podozrenie, že vírus sa môže do PC dostať obyčajným surfovaním po internete prostredníctvom Internet Exploreru 5.x. Najviac sú postihnuté operačné systémy Windows NT a Windows 2000.

Nimda sa 19 rôznymi spôsobmi pokúša nájsť bezpečnostné diery v uvedených programoch Microsoftu. Červ sa skrýva aj v e-mailoch so spustiteľnou prílohou readme.exe. Odborníci varujú, že takéto prílohy neznámeho pôvodu by sa nemali nikdy otvárať.