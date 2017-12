Nokia dnes predstavila štyri nové modely

Nokia dnes predstavila vo Francúzsku v Nice štyri nové mobilné telefóny 7200, 6230, 6810 a 6820. Prinášame vám podrobné informácie a fotografie.

28. okt 2003 o 12:50 Marián Pavel - SME online

Nokia dnes na tlačovej konferencii vo francúzskom Nice predstavila štyri nové modely telefónov: 7200, 6230, 6810 a 6820.

Najhorúcejšou novinkou je Nokia 7200 – prvý véčkový telefón Nokie s originálnymi textilnými krytmi. Veľmi dobre vyzerá aj 6230 – má zaujímavý dizajn, no predovšetkým je nabitá funkciami.

Ak si pozornejšie prečítate technické údaje o nových telefónoch, isto vám neujde fakt, že Nokia začala konečne svoje nové manažérske telefóny vybavovať USB konektorom, ktorý výrazne uľahčuje prepojenie telefónu s osobným počítačom. Uvidíme, či tento trend Nokii vydrží aj v modeloch nižšej triedy.

Nuž a máme aj odpoveď na špekulácie o novom komunikátore Nokie, ktorý by mal nahradiť už zastaralý model 9210i. Na trh by sa mal dostať až v druhej polovici roku 2004, preto je pochopiteľné, že Nokia prísne stráži všetky informácie a ani na dnešnej tlačovke k nemu nič neprezradila.

Nokia 6230

Nový tribandový telefón (GSM 900 /1800/1900), nástupca modelu 6220 bude pravdepodobne technologicky najvyspelejším telefónom v šestkovom rade. Zdá sa tiež, že bude priamym konkurentom Nokie k úspešnej T610 od Sony Ericsson.

Aktívny TFT displej s rozlíšením 128 x 128 bodov zobrazí 65000 farieb. Telefón bude podporovať dátovú technológiu EDGE s vysokorýchlostnými prenosmi v sieti GPRS, internet bude možné prezerať cez zabudovaný xHTML browser cez TCP/IP.

V telefóne nebude chýbať VGA digitálny fotoaparát doplnený o videokameru.

Užívatelia budú mať k dispozícii 8 MB internet dynamicky zdieľanej pamäte na kontakty, správy a multimédiá, no Nokia sa blysla a do novej 6230 si budete môcť pridať aj MMC kartu a rozšíriť tak kapacitu telefónu až do 256 MB.

Ani ďalšie funkcie nesklamú – podpora bluetooth, integrované hands free, USB na pripojenie k PC, pop-port na pripojenie ďalších zariadení od Nokie, či zabudované FM rádio potešia nejedného užívateľa.

Softvérová výbava bude tiež veľmi bohatá – v telefóne nájdete podporu Javy MIDP 2.0, integrovaný videostreaming s podporou 3GP, H.263, MPEG-4, AMR, videozáznam s podporou 3GP, H.263, AMR, MP3/AAC prehrávač, 24-tónové polyfinické zvonenia (telefón však dokáže zazvoniť aj zvolenou skladbou v MP3 alebo AAC, kalendár s organizérom, poznámky, hlasový záznamník, či podporu multiplayerových hier cez bluetooth. V telefóne nechýba ani e-mailový klient s podporou IMAP4, POP3, SMTP založený na TCP/IP.

Telefón s batériou Li-Ion 850 mAh vydrží v pohotovostnom režime 300 hodín a 180 minút hovoru.

Predávať sa začne v prvom štvrťroku 2004.

Nokia 6810

Nástupca zvláštne riešeného modelu 6800 s otváracou plnohodnotnou QWERTY klávesnicou je na prvý pohľad takmer zhodný.

V tribandovej novinke pribudla podpora technológie EDGE (vysokorýchlostný prenos dát cez GPRS) a priame spojenie s PC cez USB. Telefón sa ešte viac zameriava na biznis klientelu – podľa našich informácií je kompatibilný s vybranými korporátnymi aplikáciami spoločností Oracle a IBM.

V telefóne Nokia použila pasívny TFT displej s rozlíšením 128 x 128 bodov a aj v tomto prípade sa telefón ovláda cez masívny 5-smerový joystick.

V novinke nájdete všetky podstatné PIM aplikácie: kalendár s rozšírenými funkciami, poznámkový blok (poznámky môžete zaslať cez MMS alebo e-mail), dokonalejšiu synchronizáciu dát medzi kompatibilnými zariadeniami. K dispozícii bude aj hlasové vytáčanie i ovládanie a záznamník zvuku. V telefóne je javový e-mailový klient a pribudla v ňom podpora novej technológie Blackberry.

V komunikačnej oblasti Nokia 6810 ponúka všetko, čo je momentálne dostupné: EDGE, GPRS, HSCSD, xHTML.

Konkurenčnou výhodou tohto modelu má byť aj fakt, že pracuje v úplnom multitaskingovom režime – počas hovoru sa teda dostanete do akejkoľvek vybranej aplikácie.

Batéria s kapacitou 1000 mAh poteší všetkých, ktorí potrebujú dlhú výdrž. Telefón vydrží 7 – 15 dní v pohotovostnom režime a 3 – 7 hodín hovoru.

Aj v modeli 6810 je zabudované FM rádio. Predávať sa začne v druhom štvrťroku 2004.

Nokia 6820

Nokia 6820 je prekvapením – nadväzuje na model 6810, no má iný dizajn, je o 22 gramov ľahší a navyše je v ňom zabudovaný digitálny fotoaparát. Predávať sa začne v prvom štvrťroku 2004.