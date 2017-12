Transport Giant - doprava, doľava... doprava!

Nepoznám žiadneho človeka, ktorý by nechcel aspoň raz v živote ochutnať silu moci. Stačí, ak by sme mali pod palcom nejakú tu firmičku a potom by to už išlo. Postupné zvelebovanie svojho podniku prináša potešenie oku hráčovmu a ten pozorne sleduje postupn

28. okt 2003 o 7:48 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 1 0 ý vývoj, v ktorom mu všetko prekvitá, ako si želá. Hry, v ktorých sme niečo vlastnili bol nespočet, ale poriadnych budovateľských stratégií sa v poslednom čase neurodilo veľmi veľa. So slzou v oku každý spomína na Transport Tycoona a jeho geniálne vylepšenú verziu s podtitulom Deluxe. V tejto tradícií sa rozhodol pokračovať nemecký JoWood, ktorý sa pokúsil preraziť so svojim Industry Giant, v ktorom však nešlo o samotný transport (ten bol hlavným a aj jediným zdrojom zisku financii), ale o predaj tovaru. Doprava v ňom hrala len druhoradú úlohu. Preto teraz vzniká Transport Giant – simulátor firmičky, ktorá sa zaoberá transportom, prevozom tovaru, ľudí, surovín a "neviemčohoeštealejetohodosťveľa". Ten, kto neokúsil starého, ale výborného Transport Tycoona, možno nechápe, čo môže byť zábavné na takejto stratégii, ale my zasvätení do tajov hry už vieme, koľká bije a prichystáme sa na tento drvivý dopad. Transport Giant sa bude odohrávať v rozmedzí rokov 1850 až 2050, takže zažijeme 200 virtuálnych rokov s vývojom dopravy. Využívať budeme vozidlá, vlaky, lode i lietadlá, takže využijeme všetky možné spôsoby prepravy. Na mape budeme mať kopec miest, ktoré čakajú na našu inváziu. Stačí, ak na začiatok prepojíme spracovateľa suroviny a výrobcu produktov a ak si vyhliadneme vhodnú trasu, začnú sa nám sypať korunky do vrecka. Postupne začneme rozširovať svoje impérium, až do doby, kedy narazíme na protivníka, ktorý má rovnaký cieľ. Tu rozhodne lepšia technika (Hra sa bude striktne držať obdobia, v ktorom sa odohráva, takže v polovici 19. storočia nebudete mať k dispozícií prúdové lietadlá a rýchlovlaky.), hlbšie vrecko, efektívnejšia reklama a strategicky navrhnutý plán prepravy. O položky (má ich byť celkovo až 500) sa však nemusíte preťahovať s protivníkmi, ale postupne si zarábať, len nesmiete zaspať na vavrínoch, lebo konkurencia nespí a môže vám dokonca prebrať váš výhodný job, čo zamrzí. Na druhú stranu vás to ženie ďalej. Okrem výstavby ciest, koľajníc a samotných hangárov pre dopravné prostriedky sa môžete zaoberať aj výstavbou budov, ktoré môžu vylepšiť vašu reputáciu v meste alebo zvýšia efektívnosť vašeho transportu. Teraz si povieme zopár čísel, ktoré nám síce toho veľa nepovedia, ale dajú aký–taký pohľad na komplexnosť hry. Už som vyššie spomenul 200 ročnú existenciu vašeho prepravného kolosu a 500 druhov prepravného materiálu, ale táto spanilá jazda bude pokračovať ďalej. Tak napríklad nás čaká aj 500 budov, ktoré uvidíme počas hrania. Naše očká ich však neuvidia v jeden okamih, lebo v tomto počte sú zahrnuté aj upgrady jednotlivých typov budov. Všetko budeme prepravovať pomocou 130 dopravných prostriedkov (hovorí sa o vyše 60 typoch vagónov) v 3 prostrediach (zem, voda, vzduch) v dvojrozmernom prostredí. 2 kampane, 2 kontinenty (Európa a Amerika) a to by bolo asi aj všetko. Ja by som sa ešte zastavil pri grafickom spracovaní. Možno sa niekomu zdá, že 2D izometrický pohľad na mapu prostredia je už zastaraný, ale ak sa na to pozrieme z pohľadu prehľadnosti, ktorá je pre hranie takejto hry určite potrebná, vyhlásenia o hroznej, nevýraznej a zastaralej grafike môžeme brať rovnako vážne ako vyhlásenia našeho Mikipremiéra o zlepšení situácie na Slovensku. Navyše spracovanie je roztomilé a prepracované do najmenších detailíkov, ktoré si môžete prezrieť na našich screenshotoch. Ako sa to celé skončí, sa dozvieme najskôr na jar budúceho roku, kedy má hra vyjsť. Dovtedy bude vzduch v redakcii určite naplnený veľkými očakávaniami. Navyše JoWood má s podobnými hrami už dostatočne veľké skúsenosti, takže držíme palce.