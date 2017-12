Empires: Dawn of the Modern World – história sveta v RTS kocke

27. okt 2003 o 21:46 Juraj Chrappa

Keď raz niekto pracoval na hre Age of Empires, má zaručenú pozornosť herných médií a rešpekt medzi hráčmi pri všetkých jeho nových tituloch. Takým človekom je Rick Goodman, game designér, ktorý sa po Age of Empires vrhol na sólo dráhu. A zdá sa, že viac než úspešne...

Po kvalitnej a nie celkom docenenej historickej RTSke, Empire Earth, vám Rick Goodman v podaní Stainless Steel Studios znovu prináša budovanie historicky autentickej civilizácie počas rôznych časových období. Klasické RTS postupy tu opäť potvrdzujú svoju geniálnosť. Keď k nim pridáte fantastické grafické spracovanie, vyzerá to na strategický titul, ktorý by ste – v prípade RTS pozitivity – nemali minúť.

Čím sa hra líši od množstva ostatných historicko-budovaco-dobýjacích stratégií, je rozsah. Epická v šírke aj dĺžke umožňuje prežiť najdôležitejšie momenty v histórii ľudstva. Hra je rozdelená do piatich časových úsekov: Stredovek (Medieval Age), Vek pušného prachu (Gunpowder Age), Imperiálna éra (Imperial Age), Prvá svetová a Druhá svetová vojna. Prechádzať ich môžete so siedmimi odlišnými civilizáciami – s Angličanmi, Číňanmi, Kórejčanmi, Francúzmi, Nemcami, Rusmi a Američanmi. Hráči vedú svojich zverencov od jedného historického míľnika k druhému, bojujú vo vzduchu, na súši, na mori aj v mori. Zbrane sa líšia podľa časového obdobia – vyvíjajú sa od lukov a rytierov cez Tiger tanky až po neviditeľné ponorky.

Empires vám v singleplayeri ponúka tri kampane so známymi osobnosťami histórie. Ako Richard Levie Srdce musíte zjednotiť Anglicko počas temného Stredoveku. V koži admirála Yi sa posnažíte poraziť Japonsko v 16. storočí. A nakoniec ako generál Patton potiahnete zo Severnej Afriky až do Berlína počas Druhej svetovej. Historický vývoj so sebou prináša technologický pokrok, ktorý využijete tak na vylepšovanie vojnových jednotiek ako aj pri ekonomickom pokroku.

Hra podporuje multiplayer až pre siedmich hráčov, ktorí môžu byť nahradení protivníkmi s umelou inteligenciou, teda počítačom. Okrem toho sú tu dva ďalšie módy hry: Action mód zameriavajúci sa na boje/multiplayer a Builder mód preferujúci dobývanie a manažment zdrojov.

Hra sa v týchto dňoch objavuje v obchodoch, kým však budete bežať do toho najbližšieho, počkajte si na našu recenziu.