Freedom Fighters – červený súmrak nad Manhattanom

Ako by vyzeral dnešný svet, keby sa realizoval orwellovský scenár z románu 1984? Odpoveď na túto otázku sa rozhodli digitálne spracovať IO Interactive (Hitman), ktorý k nám prichádzajú so svojou zaujímavou hrou Freedom Fighters.

27. okt 2003 o 19:03 Marián Kluvanec

S teóriami možného vývoja Studenej vojny sa toho času zaoberal nejeden literát, politický analytik, či krčmový štamgast. Asi najznámejším kompaktným dielom zo spomínanej doby sa stala deprimujúca vízia Georga Orwella, román 1984. Moc v západných krajinách prevzal diktátorský Big Brother (presne tak, autori populárnej reality show sa nechali inšpirovať touto knihou) a jeho sfanatizovaní prívrženci, kŕčovito sa držiaci svojej absurdnej ideológie, nápadne pripomínajúcej presvedčenie východných vládnucich režimov. Orwell vtedy svojou myšlienkou víťazného Ruska svojich anglicky hovoriacich súkmeňovcov znepokojil a trochu možno i postrašil - nakoniec ale všetko vypálilo inak a tak sa Slovensko v roku 1989 tiež dostalo k svojej verzii boja za slobodu.

Ako by však vyzeral dnešný svet, keby sa napokon predsa realizoval orwellovský scenár? Odpoveď na túto otázku sa rozhodli digitálne spracovať IO Interactive (Hitman 2), ktorý k nám prichádzajú so svojou hrou Freedom Fighters (Bojovníci za slobodu).

Boľševici sú teda späť (na obrazovkách monitorov) - a o tom, že tentokrát to bude poriadny nášup, sa mohol už dávnejšie presvedčiť každý, kto si zahral Freedom Fighters (FF) demo. Pozvánka na Molotov party v uliciach Rusmi obsadených amerických metropol, či prísľub originálneho spracovania rusko-amerického konfliktu z pohľadu tretej osoby (plus možnosť prepnúť do akéhosi pseudo-FPS módu pre lepšie mierenie) posunutý do neďalekej fiktívnej budúcnosti mnohým prívržencom 3rd person-action nedal spávať. Či sa teda FF podarili tak dobre, ako sa hral demáč, si povieme tu a teraz.

Popoludnie v New Yorku ako každé iné. Biznismeni sa vyvážajú v taxíkoch, predavačovi v stánku s rýchlym občerstvením na rohu 36. a 47. ulice sa definitívne minul kečup, z černošských štvrtí sa ozýva rytmický beat a sem–tam sa ozve aj nejaký výstrel. Okrem toho, na pozadí všetkých týchto veľkých živých buniek mesta sa vezie klampiar Chris Stone spolu so svojim parťákom na miesto ich najnovšej firemnej zákazky – komusi v jednej z výškových budov sa upchala vaňa a problém treba expresne vyriešiť.

Že vám to pripomína dnes už prešedivelú dvojicu bratov (Super) Maria a Luigiho? Ich príbeh začínal VEĽMI podobne, zato však netreba hneď nad hrou dvíhať bielu vlajku a posunúť ju svojim mladším súrodencom. Papať hríby a kvetinky sa tu totiž rozhodne nebudú. Naopak, našich hrdinov pri dumaní nad bublinkovým kúpeľom vyruší streľba, výbuchy, krik a zmätok. A práve tu začína samotná hra...

Ako Chris teraz musíte rýchlo vybehnúť z budovy a nechať sa viesť až do bezpečného podzemia - spleti kanálov, kde sídli hlavný odboj proti ruskej ofenzíve. Toto miesto slúži (dočasne) ako hlavný stan rebelov - odtiaľto si budete brať zbrane a vyberať jednotlivé výsadky. Každý „level“ sa vlastne skladá z niekoľkých mestských štvrtí, kde treba splniť rozličné úlohy. Väčšinou sú to komplikovanosti ako: „obsaď budovu, na špic zaves americkú vlajku,“ občas je však náročnosť vybičovaná až do extrémov typu „získaj C4 a vyhoď do vzduchu most.“ Takže už z toho vyplýva, že FF je predovšetkým decentná strieľačka, kde mozgové závity pôjdu bokom a vyžadovať sa bude hlavne šikovnosť a presná muška.

Tvorcovia Hitmana nám teda servírujú svoje nové dielko, tentoraz stopercentne akčného razenia. Nuž a čo dobrého vlastne FF prináša? V prvom rade je to možnosť ovládať až 15 (!) NPC súčasne. To znamená dávať rozkazy (bráň, útoč, nasleduj) svojim partizánom, ktorých si ako rodený veliteľ môžete postupne naverbovať. Zo začiatku na vás samozrejme kašlú, skúsenosťou v boji však Chrisovi rastie „charizma“ a tak sa k nemu neskôr pridá kompletná čata. Inteligencia vašich ľudí je pritom na dobrej úrovni - bojujú podľa vás, riskujú, keď je treba a pekne sa pri postupe kryjú za rôznymi barikádami. Ak niekto z týmu padne na zem, objaví sa nad ním červený krížik - to znamená, že je ranený a veru sa z miesta nepohne, kým mu neprinesiete lekárničku, s pomocou ktorej to veľmi rýchlo „rozchodí.“ Oproti tomu je spracovanie nepriateľských jednotiek dosť úbohé - nielenže v hre je len asi 5-6 typov rusákov, ale oni sa k tomu ešte aj správajú pod úroveň dospelého zástupcu umelej inteligencie. V praxi to vyzerá tak, že ak sa dostanete napríklad za chrbát guľometného hniezda, môžete si tam trebárs aj založiť táborák a po zuby ozbrojení strážcovia nového režimu budú stále čumákať len dopredu. Alebo som v jednej misii zastrelil na dvore plnom vojakov snajperkou asi troch strážcov, kým si ostatní všimli, že niečo nie je v poriadku. Na druhej strane, UI veľmi dobre reaguje na váš priamy postup vpred, takže ak hodíte granát do bunkra plného nepriateľov, títo spanikárene vybehnú a budú si hľadať úkryt. Alebo ak chvíľu neopätujete paľbu, začnú sa k vám zo všetkých strán prikrádať. Podobných – podarených - situácií je v hre niekoľko (keď po Chrisovi pátra helikoptéra), ale aj tak sa mohli autori s UI viac pohrať.

Misie budete plniť v rôznych štvrtiach NY City, ktoré je inak nádherné spracované (viď odstavec „grafika“). V hre treba obsadiť rozličné strategicky významné budovy, oslobodiť rukojemníkov, získať nálože C4, vyhodiť do povetria pár stavieb a v tichosti odpraviť jedného generála. Ako oživenie poslúži medzilevel, keď sa Chris musí prebojovať z napadnutých kanalizácií späť na povrch. Inak je hra stále o tom istom a tak príde vhod otázka, ako dlho bude hráča baviť arkádovo spracovaný simulátor partizánskeho boja. Hra je totiž na svoju dĺžku relatívne málo rozmanitá. Nič na tom nemení ani arzenál použiteľných predmetov a zbraní: útočná puška, rýchly výsadkový samopal, sniper rifle, ľahký guľomet, brokovnica, RPG, a pomôcky ako C4, molotov, či granáty. Takže postupom času hrozí hráčovi svojim varovným prstom pani Nuda. Ale fanúšikovia žánru a svižnej akcie sa určite budú dobre baviť až do samotného konca.

GRAFIKA 8 / 10

Milí priatelia, dostávame sa k vrcholu tejto recenzie! Grafika FF ma totiž doslova očarila - svojou detailnosťou, farebnosťou a nápaditosťou. Polorozpadnuté veľké jablko má v tieni červených zástav a plagátov nevídaný šarm a odhalí vám v 3rd person hrách doposiaľ nevidené horizonty. Poteší aj variabilnosť počasia a tak nám raz prší, raz sneží a raz ani jedno:-). Postavy rebelov sú tiež spracované detailne, od šnúrky do topánok až po ochranu tváre. Jediné čo môžem vytknúť, je málo typov nepriateľských jednotiek (cca. 5- 6 druhov), ale na druhej strane, armády majú uniformy pre jednotlivé oddiely jednotné, tak čo už.

INTERFACE 7 / 10

Všetko je pekne nakonfigurovateľné a spätne aj použiteľné a teda ovládateľné. Akurát menu výberu zbraní mohlo byť vyriešené o chlp lepšie, ale „cvik robí zvyk.“ Len tak pre radosť si navyše môžete krúžiť myškou okolo svojej postavy a kochať sa v okolitej grafike. Fakt domyslený systém, na rozdiel od Windows:-).

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Sínusoida zábavy vyskočí po prvých dvoch (zbytočne zdĺhavých) misiách z nuly na sto, lenže potom začína stagnovať a po ďalších leveloch nebezpečne klesať... Keby tvorcovia zakombinovali ešte aspoň zopár oživení, mohla sa hra stať ozajstným hitom. Takto je síce na začiatku zábavná a originálna, lenže neskôr sa všetko opakuje a prechádza do veľmi monotónneho a bezduchého strieľania. I´m sorry, comrades...

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvuk zbraní dosahuje dnešný štandard, ostatné zvuky tiež. Nahovorené dialógy sa tiež dajú prežiť a hlavne- je im veľmi dobre rozumieť (okrem toho na obrazovke zároveň bežia aj titulky). Milé od autorov je aj to, že sa pohrali s odlišným zvukom chôdze na rozličných povrchoch a tak sneh pod Chrisovými kanadami vŕzga ako skutočný sneh a nie ako plávajúce parkety v hotelovej jedálni.

HUDBA 6 / 10

Všetci fanúšikovia filmovej hudby, zvlášť obľubujúci orchestrálnu muziku podfarbenú modernými tanečnými rytmami a samplami sa na hudobnej zložke k FF budú dlho vytešovať. To najlepšie, čo v sebe mali série Command and Conquer plus aranžmá Hitman 2, tak by sme mohli definovať hudbu FF. Presne vystihuje podstatu bezútešnej atmosféry a akoby avízovala blížiacu sa apokalypsu. Skladby sú na vysokej úrovni po všetkých stránkach spracovania a kto má podobnú (experimentálnu) hudbu rád, určite sa počas hrania prichytí pritom, ako si len tak zasnívane sedí, čumí na najsvetlejší bod na stene a medituje nad otázkami života a smrti:-). Len škoda, že je tej muziky tak málo (málo muziky za veľa peňazí?:-)). Ústredný motív sa totiž opakuje dosť často a intermezzá veľkého ticha nie sú vôbec zriedkavosťou. Preto hudbe nemôžem udeliť vyššie hodnotenie, než aké má.

MULTIPLAYER

Šantiť s kamarátmi na záškodníckych akciách proti chalanom z opačného konca dediny bývalo oddávna obľúbenou činnosťou decák. Bohužiaľ, FF podobnú vymoženosť neponúka a tak si musíme vystačiť s umelou inteligenciou v singleplayeri. U tejto gamesky je to však naozaj škoda!

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 5 / 10

O tom, že protivníci miestami vykazujú IQ posekaného bambusu už som čosi napísal, ale predsa treba vyzdvihnúť ich rozumné správanie sa v samotnom boji. Inak, na najľahšej obtiažnosti by hra nemala robiť problém, hoci náročnosť postupne stúpa. Stačí len prísť na systém (alebo „hrdinsky“ posielať svojich ľudí vpred, nech si ruky špinia oni:-)) a ide sa hravo ďalej.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Budúcnosť je ponorená do hmly neistoty a Amerika potrebuje hrdinov, ktorí medzi troskami symbolov slobody pozbierajú zvyšky ľudskosti a pôjdu do boja proti votrelcovi. Ak sa do ich radov pridáte, čaká na vás nadpriemerný akčný zážitok v peknom kabáte, navyše s ojedinelou atmosférou a dobrým spracovaním. A ja teraz musím bežať, moji partizáni už vonku mrznú od zimy...