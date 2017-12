Vianočná akcia Orange s výhodami a darčekom

31. okt 2003 o 16:45

Aktivácia za korunu, telefóny už od 1 Sk, praktický darček a možnosť skrátenia doby viazanosti na 18 mesiacov – to je vianočná ponuka, ktorú pripravil Orange

od 3. novembra 2003 pre všetkých nových zákazníkov. Novinky pripravil Orange aj pre priaznivcov predplatnej služby Prima, ale samozrejme nezabudol ani na svojich existujúcich užívateľov.

Vianočná akciová ponuka Orange

Zákazníci Orangeu si môžu vybrať z ponuky 16 telefónov za akciové ceny už od jednej koruny vrátane DPH. Za aktiváciu zaplatia noví užívatelia Orangeu symbolickú korunu. Užívatelia, ktorí využijú akciovú ponuku Orangeu a aktivujú si niektorý z mesačných programov Paušál 60 a vyššie ako bonus získajú pri aktivácii praktický darček na zimu – čiapku, šál a rukavice z kolekcie Orange.

Každému novému zákazníkovi, ktorý od 3. novembra využije akciovú ponuku telefónov, aktivuje si niektorý z programov Paušál 60 a vyššie a zároveň aj službu Orange panorama Orange skráti štandardnú 24-mesačnú dobu viazanosti

o 6 mesiacov. Podmienkou je, že užívateľ bude službu Orange panorama využívať nepretržite po dobu najmenej 18 mesiacov. Pre zákazníkov Orangeu to znamená, že si budú môcť už po 18 mesiacoch vymeniť svoj telefón za nový za akciovú cenu. Pri Paušále 30 mini platí naďalej 18-mesačná štandardná doba viazanosti.

Nová ponuka Prima balíkov

V rámci vianočných noviniek nezabúda Orange ani na užívateľov predplatenej služby Prima. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky Prima balíkov s telefónmi Alcatel OT320 a Siemens A55, ktorý bude v ponuke od 17.11. V ponuke je naďalej Philips Fisio 120. Súčasťou Prima balíkov je okrem telefónu aj Prima karta s počiatočným kreditom 300 Sk, službou CLIP a Prima variant SMS na 30 dní zdarma.

Novinky aj pre existujúcich užívateľov

Spoločnosť Orange Slovensko neustále sleduje potreby svojich užívateľov a svoje služby prispôsobuje ich požiadavkám. Aj preto od 3. novembra mení spôsob spoplatňovania hovorov na Zákaznícku linku 905 a na Orange infocentrum na čísle 999. Od 3. novembra 2003 už nebudú hovory na Zákaznícku linku 905 zahrnuté do mesačného paušálu, čím sa volania pre zákazníkov stanú výhodnejšie – cena za minútu hovoru pri sekundovej tarifikácii je 1,20 Sk bez DPH. Pre užívateľov služby Prima znižuje Orange cenu za minútu volania na Zákaznícku linku 905 na 3 Sk vrátane DPH. Zákaznícka linka spoločnosti Orange Slovensko disponuje prepracovaným systémom hlasového menu, takže užívateľ vo väčšine prípadov nemusí prísť do styku s operátorom. Volania na Zákaznícku linku sú pritom spoplatňované až od momentu spojenia so živým operátorom.

Novinkou je aj zmena v spoplatňovaní volaní na Orange infocentrum na čísle 999. Orange vychádza v ústrety svojim užívateľom, pretože hovory na Orange infocentrum od 3. novembra už nebudú spoplatňované podľa dĺžky hovoru ale sumou 12 Sk bez DPH za hovor. Užívatelia služby Prima zaplatia za hovor 14,50 Sk vrátane DPH bez ohľadu na dĺžku trvania hovoru.