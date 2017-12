Stále viac ľudí používa sms správy na flirtovanie

Helsinki 20. septembra (TASR) - Stále viac mladých žien, ale aj mužov využíva textové správy na flirtovanie častejšie ako normálne klasické telefonovanie.

20. sep 2001 o 16:12 TASR

Deväť z desiatich žien používa sms na nadviazanie kontaktu radšej ako súkromné telefonické rozhovory.

Približne 82 percent mladých žien je presvedčených, že zasielanie esemesiek je najbezpečnejšou cestou upútať na seba pozornosť potenciálneho mužského partnera. Vyplýva to z dnes zverejnenej štúdie Riot-E fínskej spoločnosti Wireless Entertainment. Takúto novú formu komunikácie v poslednom období využívajú najčastejšie ženy vo veku od 18 do 25 rokov. Rovnako aj mladí muži v poslednom období radšej posielajú sms správy, ako by sa mali stretnúť alebo zatelefonovať objektu svojho záujmu.

