Americká internetová spoločnosť Google kupuje ďalšiu jednotku firmy Primedia

26. okt 2003 o 14:25 TASR

Palo Alto 26. októbra (TASR) - Internetová spoločnosť Google Inc. sa rozhodla odkúpiť on-line jednotku spoločnosti Primedia Inc. - Sprinks, ktorá sa zaoberá reklamnými a propagačnými službami.

Google tak preberie ďalšiu časť mediálneho impéria spoločnosti Primedia, pričom na predaj je od menovaného koncernu aj prestížny časopis New York. Konkrétnu kúpnu cenu však zatiaľ nezverejnili.

Obe firmy zároveň súhlasili so spoločnou distribúciou a rozdelením tržieb z prevádzky internetovej siete About.com, pričom kontrakt je zatiaľ platný na 4 roky. Táto dohoda predstavuje pre Google možnosť reklamy po sieti About.com a tiež viacerých ďalších webových stránkach Primedie.

Zadlžená Primedia sa už zbavila viacerých svojich aktív, vrátane populárnych časopisov Modern Bride and Seventeen. Predaj časopisu New York by jej mohol podľa predbežných odhadov vyniesť asi 80 miliónov USD.

Informovala o tom agentúra Reuters.

(1 USD = 34,987 SKK)