Na internetovej stránke aj zvukové záznamy z rokovania NR SR

BRATISLAVA 26. októbra (SITA) - Vypočuť si argumenty za aj proti, ktoré odznievajú na pôde parlamentu pri prerokovávaní jednotlivých návrhov zákonov, je už možné v nekrátenej podobe na internetovej stránke národnej rady www.nrsr.sk. Hovorca predsedu Národ

26. okt 2003 o 10:25 NULL

nej rady SR Michal Dyttert agentúru SITA informoval, že na internetovej stránke sú vo formáte MP3 zvukové záznamy zo všetkých schôdzí v treťom volebnom období. Zvukové záznamy je možné nájsť presunutím sa cez ikonky schôdze a správa o schôdzi, kde sú aj prepisy z rokovania.

Takéto priblíženie práce poslaneckého zboru verejnosti je pokračovaním projektu Otvorenejší parlament, ktorý presadzuje jeho predseda Pavol Hrušovský od nástupu do funkcie. Po zakúpení nového softvéru a hardvéru by v priebehu budúceho roka malo začať obrazové vysielanie schôdzí cez internet. Predseda parlamentu sa v rámci tohto projektu so súhlasom poslaneckého grémia rozhodol tento rok zrušiť Deň otvorených dverí pri príležitosti prijatia Ústavy SR. Parlament by nemal byť totiž pre verejnosť otvorený podľa Hrušovského len raz v roku, a preto ho už občania môžu navštevovať v oveľa voľnejšom režime ako v minulosti. Plánuje sa aj otvorenie Informačného centra pre verejnosť, ktoré bude v pravom krídle novej budovy parlamentu v areáli Bratislavského hradu - v tzv. Západnom krídle.