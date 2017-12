Command & Conquer: Zero Hour - návod (1. časť)

Command & Conquer Generals zožal zaslúžený potlesk od väčšiny RTS pozitívnych hráčov. Do obchodov práve prichádza prvý datadisk Zero Hour a my vám, paradoxne ešte pred recenziou, prinášame návod ku hre rozdelený na tri časti. Dnes vám poradí

24. okt 2003 o 14:08 Martin Fraňo

Písmo: A - | A + 0 0 Command & Conquer Generals ma zaujal hneď s jeho prvou verziou, v ktorej ma očarila nielen skvelá grafika ale aj vysoká hrateľnosť a realita boja. V hre pribudla nová možnosť hrať Challenge game. Je to hra generála proti generálovi. Na výber máte generálov za USA: Generála Townesa pre taktiku Laserových zbraní, Generála Grangera pre taktiku Vzdušnej sily, Generála Alexandra používajúceho taktiku zbraní pre masovú deštrukciu. GLA má: Princa Kassada pre taktiku Kamufláže a pascí, Dr. Thraxa používajúceho toxické zbrane, Generála Juhziza špecialistu na bomby. Číňania majú na výber: Generála Taa na Nukleárne zbrane, Generála Kwai na zdokonalenú Tankovú divíziu a Generála Faia na zdokonalenú pechotu. Začínate proti rozostavanému protivníkovi, ktorého máte zničiť. Potom sú na výber tri druhy kampaní pozostávajúce z piatich misií. Kampane odporúčam hrať postupne podľa návodu pretože hra tvorí príbeh. Ako prvú máte na výber USA, začnem teda ňou. USA 1. misia

V prvej misii sa môžete rozpamätať na poslednú misiu GLA z predchádzajúcej verzii. Máte zničiť tábor GLA, ktorý má nadvládu nad odpaľovačom nukleárnych rakiet. Hneď ako začnete, tak dobíjate územie smerom na sever. Hneď kúsok od základne napravo je zopár prázdnych čínskych Battlemasterov a jeden Overlord, ktoré obsaďte. Keď sa dobijete až hore, uvidíte video ako k vám prišiel vlak s raketou na jednom z vozňov. Do prázdnych vagónov dávajte iba tanky a naložené džípy. Keď ich obsadíte doplna, uvidíte ďalšie video ako prichádzate cez tunel vlakom do základne GLA. Jedným vojakom obsaďte blikajúcu budovu a všetko zničte. 2. misia

V tejto misii máte prvýkrát možnosť zastrieľať si z amerických bojových lodí. Hneď na začiatku vystreľte s loďou na jednotky GLA, ktoré vidíte. Potom sa tam presuňte s vašimi jednotkami. Úplne vľavo hore je jedna výrobňa vojakov. Odolávajte útokom a keď vám príde zhod jednotiek s dvomi Commanchami, tak leťte s nimi úplne v pravo a akonáhle uvidíte nejakú budovu GLA, pošlite na ňu delostrelectvo lodí. Všetky budovy postupne zničte. 3. misia

Máte zničiť chemickú továreň. Hneď od začiatku si dávajte pozor na Burtona, lebo akonáhle zomrie, končíte. Dobite sa postupne na hornú časť, kde je zopár prázdnych tankov. Tie obsaďte. Potom dobite základňu napravo. Poniže od nej je jeden prázdny mikrovlnný tank, jeden normálny a jeden džíp. Dobite s týmto vojskom tunely a stingery a potom sa tam dostaňte s Burtonom. Uvidíte video, ako Burton odpáli na chemickú továreň lavínu a máte vyhrané. 4. misia

Cieľom je zničiť základňu na severe. Používajte špionážne lietadielka, aspoň budete vedieť, čo kde nepriateľ má. Hneď na začiatku si robte na sever od základne veľa Patriotov, lebo nepriateľ na vás bude posielať Bomb trucky. Postupne obsaďte ropné veže napravo a továrne nad nimi. Jedna z nich doliečuje jednotky na bojovom poli a druhá znižuje cenu tankov o 10%. Nachádzajú sa tu aj tri delá na ničenie pozemných jednotiek. Postupne dobite základňu. 5. misia

V poslednej misii USA musíte obsadiť štyri odpalovače nukleárnych rakiet GLA. Zabezpečte si základňu. Útoky na vás budú časté ale slabé. Väčšinou iba pechota. Napravo od vás je základňa GLA, keď k nej prídete, tak je všetko vaše a môžete vyrábať GLA jednotky. Vľavo od vašej základne pri pobreží je budova, ktorá po obsadení umožní 10% zľavu na tanky. Keď si GLA postaví SCUD silo, nájdete ho tesne pri ľavom hornom rohu. Ja som nedobíjal túto základňu celú, iba som posielal palivové bomby, A10 striky, lúče particle kanónu a smršte rakiet SCUD na okolie nukleárnych rakiet a potom som priletel s Chinokom, v ktorom bol Burton, Jarmen Kell a dvaja Rangeri a obsadil rakety. Dávajte si však pozor na čas a nehrajkajte sa s maličkosťami, lebo po chvíli sa vám začne odpočítavať čas na odpálenie nukleárnych rakiet. Keď obsadíte všetky štyri rakety, máte vyhrané. Keď ste sa dostali až sem, tak vám gratulujem práve ste dohrali kampaň za USA. V druhej časti návodu sa pozrieme na kampaň za Global Liberation Army (GLA).