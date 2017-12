Úžasná cesta - niečo pre deti

Niekedy si pripadám ako malý parchantík a preto som sa podujal na obdivuhodnú úlohu – napísať recenziu ne "kids stuff", teda hru pre deti okolo šiestich rokov. Úžasná cesta je hrou pre malé deti, to sa jej nedá určite uprieť, ale vždy existuje ná

24. okt 2003 o 13:03 Ján Kordoš

Na hru som sa poctivo pripravil, kúpil som si zásobu lízatiek, pustil som si starý vypalovák Peter Nagy a deti a inštaloval som. Všetko som zvládal ľavou zadnou a nemal by to byť problém pre nikoho, kto ovláda slovenský jazyk, pretože firma Cenega Slovakia lokalizovala (teraz už môžem skutočne , že LOKALIZOVALA a nie, že preložila hru do jazyka českého, nám príbuzného) do nádhernej slovenčiny a všetky textíky aj hovorené slovo nebude cudzie nikomu. Príbeh je správne infantilný, nečakajte žiadnu zložitú zápletku s postupným odhaľovaním intríg a vyvrcholením v záverečnej animácii. Nič také, celé by to stačilo na jeden diel Večerníčku.

Hneď na začiatku ma zaujal výber postavy a aj keď nepatrím medzi pedofilnejšiu časť obyvateľstva, vybral som si kočku, ktorá počúva na meno Anička. Mno, ak sa dievčatko okolo desiatky dá už nazvať kočkou. Druhú alternatívu tvorí Tonko, takže tvrďáci si vyberú chlapčenskú polovičku. Obe decká žijú v Starom prístave a majú za rovnakú vec – pomôcť tučniakovi. Je to ich starý kamoš z Antarktídy, takže nebudeme svine, ale po prosebnom liste tučniaka sa vydáme na cestu. Dôvod? Budeme bojovať za správnu vec, lebo nejaký hnusák hnusný záporňácky znečisťuje životné prostredie a to je fuj. Už po ňom išli aj fízli... pardon, ochrancovia zákona, ale ich technické vybavenie je nedostačujúce a vždy im tento parchant unikol. Našou úlohou je, nájsť profesora Sklíčka, ktorý ma lietadlo a tomu nikto neunikne, dokonca ani rozhadzovač odpadkov.

Lenže za profesorom sa musíme najprv nejako dostať a jediná cesta za ním vedie po vode, tu nám pomôže kapitán, ktorý nás na ostrov za menšie protislužbičky ochotne odvezie (žiadny strach, nepôjde o žiadne nemravné protislužbičky). Tu sa začína úžasná cesta našich dobrodruhov, plná prekvapení, dobrodružstva a zábavy.

Ja viem, znie to trápne, ale je to pre malých hráčov, ktorí sa aspoň naučia držať poriadne v ruke myš a klikať po obrazovke. Primárne sa Úžasná cesta tvári ako adventúrka, ale okrem klasického zbierania predmetov, ich používania a občasných pokecov sa dočkáme aj akčných medzihier, ktoré sú zábavné síce len zopár sekúnd, ale vďaka aj za ne. Spomeniem len napríklad vyberanie odpadkov z móla (postupne sa k vám v troch vrstvách približujú odpadky a vy ich musíte pozbierať), skoky na lyžiach alebo trestné kopy s malým černoškom.

Celkový dojem z hry som mal skôr vlažný, ale keby som si odrátal asi tak desať rokov, možno by ma to brutálne chytilo. Na podrobnejšie zhodnotenie tu máme hodnotiacu časť a nebudeme chodiť zbytočne sunaru a dáme si radšej hneď poriadneho panáka, nech to tak nebolí.

GRAFIKA 4 / 10

Bez urážky, som sklamaný maximálne, ako to len ide. Renderované pozadie pôsobí neuveriteľne umelo a postavičky sú tiež otrasné (štýlom vyzerajú ako manga výtvory našich šikmookých kamarátov). Možno to je len môj názor, ale vyzerá to úboho. Nesťažujem sa na menšiu detailnosť a absenciu najnovších grafických efektov. O to tu vôbec nejde. Tento typ grafiky sa mi však vôbec nehodí k podobnej hre, k hre pre malé decká. Stačilo spraviť celú hru v ručne kreslenom šate a hodnotenie mohlo byť v pohode dvojnásobné. Cartoonovky vyzerajú výborne v bedni, tak prečo by sa to nehodilo na monitor? Rebelmind (tvorca hry) zvolili podľa mňa veľmi nešťastnú a pre mňa aj dosť nepochopiteľnú cestu vizuálneho spracovania.

INTERFACE 7 / 10

Jednoduché a prehľadné s menšou chybičkou. Všetko ovládate myškou, všetky položky sú v slovenčine, takže ani v úvodnom menu sa nedá zablúdiť. Samotná herná obrazovka je rozdelená na dve časti: dolné menu a samotná herná obrazovka. V dolnom menu máte inventár (ehm, po slovensky vrecko), ikonky pre minihry a ďalšia dva dôležité buttony (tlačidlá): lupa a pomôcky. Dosť blbé je, že ak chcete preskúmať nejaký premet, musíte kliknúť na ikonku lupy a až potom môžete danú vec preskúmať a objaviť, prípadne neobjaviť ďalší predmet. Je to dosť blbé, lebo na každej obrazovke môžete preskúmať niekoľko objektov a vždy musíte kliknúť na lupu. To je tá jediná chybička krásy. No a ikonka Pomôcky slúži ako rada pre zakysnutých hráčov. Samozrejme nemôžete neustále používať tento hint, ale jednotlivé rady si zbierate v podobe žiaroviek, ktorých nájdete v hre dosť, takže pohodička.

Kurzor v hre je interaktívny, mení sa podľa toho na akú vec s ním nabehnete, ale to je dnes už v každej hre. Ovládanie a celkový interface sa vydaril.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Zvolil som radšej neutrálne hodnotenie, lebo táto položka je dosť závislá na vašej psychickej vyspelosti. Kľúč sa používa na dvere, minihry sú postupne monotónne, ale mladších to pobaví a primitívne medzihry budú zábavné dlhšiu dobu. Už vyššie som napísal, že hre chýba aj trošku postupného zvyšovania napätia v priebehu hry, všetko je odhalené už na začiatku a išiel som už len slepo k úspešnému dokončeniu hry ako po správnom piatkovom večeri domov – automaticky a bez väčších problémov (ehm).

MULTIPLAYER

Úžasná cesta nepodporuje hru pre viacerých gejmerov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Moja obľúbená veta je: "Som v pomykove." Som aj teraz. Hlavné postavičky sú pekne nadabované, čisto a spisovne, takže by som mal spokojnosťou vrnieť, ale jedna veta mi ešte stále duní v hlave: "Tu treba niečo spraviť". Tá kačena to opvala a všade, ak som len tak klikol na niektoré miesto, ktoré bolo aktívne. Po desiatich minútach som bol odhodlaný vyrezať jazyk a hodiť ho čoklom, ale veď to je hračka pre detičky, tak som radšej vypol repráky.

HUDBA 4 / 10

Typicky detská. Chvalabohu, že sú to len čisto hudobné motívy a nikto tam nespieva, lebo to by bola potom už len sila. Nezapamätáte si žiadny motív, ale mňa zaujala funkcia tlačítka Off na reproduktoroch, ktorú ochotne použil. Mám už cez desať a nevzrušuje ma jednoduchá a infantilná melódia (Mana-mana je však hit roka), no opačného názoru budú zrejme mladší hráči, ktorí podľa všetkého znesú viac.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 5 / 10

Hra je až trápne jednoduchá a dá sa dohrať behom hodinky dvoch, no to je však veľmi relatívne, pre mňa tá hra nie je moc určená a malí caparti sa s ňou zabavia na dlhšiu dobu. Trošku blbé sa mi však zdalo, že niektoré predmety boli ukryté v palmách a každú treba poctivo hľadať. Čo je na tom logické? Mne sa zdá, že nič, ale čo už.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT (0-12 rokov) 8 / 10

Výborná hra, ktorá hodí pod vianočný stromček ch faganov a má dokonca aj edukatívny charakter. Príjemné spracovanie, výborný príbeh, kvalitne zvládnutá lokalizácia, to povedať nič zlé.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT (13-X rokov) 3 / 10

Pochybujem, že túto hru si kúpi niekto, kto ju nechce darovať vyššie uvedenej vekovej skupine (prípadne nejakému dostatočne zaostalému jedincovi aj vyššieho veku). Hrozná a umelá grafika, neuveriteľne infantilný príbeh, nuda a ešte raz nuda, otrasné ozvučenie a tak ďalej. Pre vás tá hra nie je určená.