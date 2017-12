Microsoft zvýšil zisk a tržby vďaka dopytu po Windows

SEATTLE 24. októbra (SITA, Reuters) - Spoločnosť Microsoft dosiahla rast štvrťročného zisku vďaka výraznému odbytu operačného systému Windows. Firma zároveň zlepšila vyhliadky dopytu po osobných počítačoch, no poznamenala, že s podnikmi uzatvorila menej veľkých kontraktov na predaj softvéru ako čakala. Priznala, že na nových zmluvách sa negatívne prejavili obavy o bezpečnosť jej softvéru. Spoločnosť Microsoft oznámila za prvý fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra, čistý zisk 2,6 mld. USD, resp. 24 centov na akciu, oproti zisku 2,0 mld. USD, resp. 19 centov na akciu z rovnakého obdobia pred rokom. Tržby stúpli medziročne o 6 % na 8,2 mld. USD z úrovne 7,75 mld. USD. Wall Street síce očakával tržby pri úrovni 8,1 mld. USD, ale ide o najslabší medziročný rast za približne tri roky.

Najväčší výrobca softvéru na svete zlepšil výhľad zisku a tržieb pre súčasný fiškálny rok. Jeho prognóza sa však vošla do pásma odhadov analytikov z Wall Street. Microsoft je známy tým, že vydáva opatrné výhľady, no jeho posledné prognózy sú považované za menej optimistické než odhady firiem ako Intel či Dell. Finančný riaditeľ John Connors povedal, že predaj počítačov vykáže v súčasnom fiškálnom roku vyšší jednociferný rast oproti predchádzajúcemu odhadu stredne veľkého jednociferného rastu. V druhom fiškálnom štvrťroku počíta Microsoft so ziskom 23 až 24 centov na akciu. Tržby majú dosiahnuť 9,7 až 9,8 mld. USD. Microsoft zvýšil odhad zisku za fiškálny rok, končiaci v júni 2004 o jeden cent na 86 až 88 centov na akciu. Odhad tržieb zvýšil na 34,8 až 35,3 mld. USD z júlového odhadu 34,2 až 34,9 mld. USD.

(1 USD = 34,987 SKK)