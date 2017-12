Malý tlsťoch Sony Ericsson Z600

Nedávno sme vás informovali o tom, že Sony Ericsson uvádza na trh svoj prvý profesionálny véčkový model s označením Z600. Dnes vám prinášame prvé skúsenosti.

24. okt 2003 o 11:12 Marián Pavel - SME online

Dnes vám prinášame prvé skúsenosti. Na test sme dostali vývojovú, no v podstate už takmer konečnú verziu telefónu.

Dizajn a klávesnica

Véčková premiéra Sony Ericsson vzbudzuje mierne rozpaky – telefón síce vyzerá dobre, ibaže je akýsi hrubý. No poďme poporiadku. Kryt telefónu tvorí kombinácia tradičného strieborného plastu s fialovomodrými mierne perleťovými doplnkami na prednej a zadnej časti prístroja. Na prednom paneli je iba malý monochromatický náhľadový displej (veľký asi ako v digitálnych hodinkách) s modrým podsvietením, pod ním svieti plastické logo výrobcu. V spodnej časti je umiestnená šošovka fotoaparátu s malým zrkadielkom šikovne prekrytá sklom (takže sa dá pohodlne očistiť).

Napravo je iba jediné tlačidlo na spustenie fotoaparátu, vľavo sú dve tlačidlá na ovládanie zvuku a malá diódka. V zadnej časti telefónu je vypuklý kryt reproduktora. Pri pohľade spredu vyzerá Z600 veľmi obstojne, aj vďaka tomu, že vo vrchnej časti nie je anténa. Milovníci malých véčiek však dostanú pri pohľade zboku šok – telefón je nezvykle hrubý a masívny. Prekvapujúco hrubá je predovšetkým vrchná časť s displejom. Masívnejšie rozmery sa podpísali aj pod vyššiu hmotnosť – Z600 má až 110 g (len o čosi menej ako veľké telefóny typu smartphone).

Netradične je riešený kĺb, vrchná časť je po otvorení zapustená v tvare písmena „z“.

Po otvorení je vo vrchnej časti štandardne displej, v spodnej klávesnica s podlhovastými klávesmi zapustenými mierne pod povrch krytu. Klávesy sa stláčajú tak ako v iných modeloch Sony Ericsson pohodlne.

Displej

V Z600 je na rozdiel od modelu T610, z ktorého je odvodená, použitý kvalitnejší TFD displej. Je tiež o niečo väčší ako v T610, no rozlíšenie ostalo rovnaké - 128 × 160 bodov. TFD displeje sú vo všeobecnosti kvalitnejšie ako momentálne používané TFT, ale aj tak sú na dennom svetle ťažko čitateľné. Vo všeobecnosti však zobrazujú živšie farby a nedeformujú ich odtieň ani pri pohľade z rôznych uhlov tak výrazne ako TFT.

Ovládanie

Telefón sa ovláda veľmi šikovným štvorsmerovým tlačidlom s piatym tlačidlom v strede. Táto náhrada joysticku patrí k najlepšie riešeným na trhu.

Okrem toho sú k dispozícii ďalšie štyri funkčné tlačidlá, rovnako ako v T610. Aj v Z600 použil Sony Ericsson nový model ovládania bez klasických tlačidiel na prijatie a ukončenie hovoru, s novým tlačidlom „o krok späť“. Tak ako sme si na nové ovládanie nevedeli zvyknúť pri teste T610, aj pri teste Z600 sa nám stávalo, že sme stlačili čosi úplne iné ako sme chceli. Aj podľa skúseností majiteľov T610 teda môžeme iba usúdiť, že na nový spôsob ovládania si treba zvyknúť, potom je vraj v pohode.

Menu telefónu

Menu telefónu je veľmi podobné T610 – vychádza z osvedčeného konceptu, ktorý bol prvý raz uvedený vo farebnej T68i. Vkusné farebné ikony sa všetky zmestili na jeden displej – prispieva to k lepšej orientácii. Jednotlivé funkcie sú rozdelené do logických skupín, škoda len, že ikonky nemožno ľubovoľne presúvať podľa osobných preferencií.

V prípade Z600 urobili vývojári pokrok a rýchlosť telefónu je vyššia ako v prípade T610. Tak či tak je v tomto telefóne ešte stále veľmi pomalá Java a veľké terno neurobíte ani s MMS. Tu má Sony Ericsson ešte stále čo doháňať.

Funkcie

Z600 je pravdepodobne najnadupanejšie véčko na trhu – a z tohto pohľadu sa dá ospravedlniť aj to, že je príliš baculaté. V telefóne nájdete všetko to, čo je aj v T610 – najdôležitejší je bluetooth.

Komunikačné aplikácie má Z600 na vysokej úrovni – či už je to SMS umožňujúca spájať správy do jednej veľkej, alebo EMS s možnosťou editovať text alebo prehľadné MMS. V telefóne nechýba ani šikovný e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4.

Z manažérskych funkcií je v telefóne kalendár a poznámky doplnené kalkulačkou, budíkom, stopkami a elektronickou peňaženkou. Kalendár poskytuje denný, týždenný a mesačný prehľad a organizér. Tak ako v starších modeloch, aj v Z600 je kalendár veľmi prehľadný a graficky príťažlivý. Ako jeden z mála telefónov na trhu má Z600 pokročilé funkcie budenia – nastaviť si môžete nielen čas, ale aj dni, kedy má budík zazvoniť. Budík zazvoní aj vtedy, keď je telefón vypnutý.

K dispozícii sú dve hry – Colourbug a Erix. Ďalšie možno stiahnuť prostredníctvom Javy.

Rovnako ako T610 aj Z600 má viacero možností personalizácie – tapetu, šetrič obrazovky, alebo farebné témy, kde je okrem farebného prostredia predvolená aj tapeta. Polyfonické zvonenie je efektné, s 32 tónmi. Sony Ericssonu patrí pochvala – zvonenia možno ľubovoľne vymieňať a poslať aj cez infraport. Preto sa v budúcnosti nečudujte ak začujete zvonenie z erika na nokii :-)

V telefóne je GPRS triedy 8 a WAP prehliadač vo verzii 2.0.

Aké má Z600 pamäť? Pre užívateľov by malo byť k dispozícii 2 MB, do telefónu sa zmestí 510 kontaktov a 60 SMS.

Fotoaparát

Rovnako ako v modeli T610 fotoaparát neoslní, no vlastne ani na to nie je koncipovaný, slúži iba na zábavu a posielanie MMS. Pozná dva rozmery – 288 x 352 a 120 x 160 bodov. Okrem troch efektov – ČB, negatív a sépia, nočného režimu a samospúšte nemá žiadne ďalšie funkcie. Prekážalo nám tiež ignorovanie infraportu, fotografie môžete odoslať iba ako MMS.

Batéria

Zatiaľ čo v T610 je použitá Li-Pol batéria, v Z600 Sony Ericsson siahol po Li-Ion batérie s kapacitou 780 mAh. Podľa výrobcu telefón vydrží 200 hodín v pohotovostnom režime a 540 minút hovoru. Pri frekventovanom telefonovaní sme mobil nabíjali každé 4 - 5 dní.

Záver

Prvé véčko od Sony Ericsson má svoje výhody aj nevýhody. Je hrubšie ako konkurenčné modely, no v útrobách zasa skrýva bluetooth a praktickú softvérovú výbavu. V porovnaní s T610 má Z600 citeľne rýchlejší softvér. Ak dokážete akceptovať trochu macatejšie tvary telefónu, budete spokojní. Ak nie, počkajte. Po premiére bude repete a veríme, že vydarenejšie.