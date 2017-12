Orange vyhlasuje charitatívny program Darujte Vianoce

Hoci do najkrajších sviatkov roka – Vianoc zostávajú ešte dva mesiace, už dnes Orange vyhlasuje charitatívny program Darujte Vianoce.

23. okt 2003 o 15:35

Jeho prostredníctvom chce darovať aspoň kúsok vianočnej pohody ľuďom trpiacim núdzou alebo žijúcim na periférii spoločnosti.

Nie všetci ľudia okolo nás prežívajú Vianoce v kruhu svojich blízkych či priateľov. Preto sa Orange rozhodol vyhlásiť už druhý raz projekt Darujte Vianoce, v rámci ktorého rozdelí 1 milión slovenských korún na podporu nápadov ľudí s úprimnou snahou darovať vianočnú pohodu deťom, ktoré strávia Vianoce v nemocniciach a v diagnostických ústavoch, ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli počas Vianoc na ulici alebo nemôžu prežiť Vianoce so svojou rodinou, alebo tým, ktorí už žiadnu rodinu nemajú a prežili by Vianoce osamotene.

O finančnú podporu na spolufinancovanie takýchto projektov sa od 24. októbra 2003 môžu uchádzať jednotlivci alebo organizované skupiny. Podmienkou je predloženie písomnej žiadosti v rozsahu maximálne 3 strany, kde uchádzač presne uvedie, na čo chce finančné prostriedky použiť. V žiadosti je potrebné definovať, komu je projekt určený, aká je osobná zainteresovanosť žiadateľa na projekte ako aj rozpočet.

V žiadostiach sa bude zohľadňovať realizovateľnosť projektu, kreativita, vlastný vklad žiadateľa - aj nefinančný, ako aj prítomnosť iných aktivít v projekte. Projekty nemajú slúžiť iba na financovanie jednorazovej materiálnej pomoci, napríklad na nákup vianočných darčekov.

Projekt organizuje spoločnosť Orange Slovensko v spolupráci s centrom pre filantropiu – ETP n.o. Žiadateľov bude k dispozícii informačná linka 0905 313 313, na ktorej zamestnanci ETP poskytnú konzultácie a rady pre vypracovanie žiadostí. Informácie budú dostupné aj na e-mailovej adrese etp@changenet.sk, na tel. linke 02/5441 9571 a na stránke www.orange.sk. Žiadosti je potrebné posielať na adresu centrum pre filantropiu - ETP n.o., Suché mýto 19, 811 03 Bratislava I do 24. novembra 2003.