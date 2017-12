Internet stále žije tragédiou v Amerike

20. sep 2001 o 0:00

Zatiaľ čo zúfalí príbuzní sa pomocou internetu snažia získať informácie o svojich blízkych, teroristi ho používajú na prípravu akcií a polícia na boj proti teroristom. Niektorí sa snažia pomocou internetu zorganizovať pomoc, iní už dostali nápad, ako tragédiu v New Yorku speňažiť. A ďalší vzali tragédiu ako podnet k virtuálnemu boju a ničia si navzájom internetové stránky.

Pre množstvo ľudí je internet bežným nástrojom komunikácie, od minulého utorka bol však nástrojom jediným, pretože bežné telefónne spojenia rýchlo podľahli náporu volajúcich.

„Mali sme s manželkou strach o našu dcéru Veroniku,“ povedal vydavateľ newyorských krajanských Amerických listov Petr Bísek. „Upokojila nás, keď sa ozvala cez e-mail – telefónom to nebolo možné.“

Rovnako rýchlo, ako ľudia hľadajúci svojich blízkych, si k svojim počítačom sadli ľudia hľadajúci profit. Na aukčnom serveri eBay sa už hodinu po náraze prvého lietadla objavila ponuka na predaj trosiek newyorského mrakodrapu ako suveníru. Užívatelia aj majitelia webu z toho boli takí znechutení, že eBay okamžite – hoci dočasne – tieto ponuky odstránila.

To však neboli jediné obchody súvisiace s tragédiou: objavili sa ponuky pohľadníc, podozrivé žiadosti o peňažnú pomoc. V pošte prišiel aj takýto text: „Tu nie sú žiadni teroristi. Vstúpte do nášho pornocentra, vypnite televíziu a nestarajte sa o to, čo sa deje v USA.“

Na webe sa čoskoro objavili aj stránky, ktoré ponúkajú pomoc obetiam. Spoločnosti Amazon a Yahoo po dohode s americkým Červeným krížom vytvorili elektronické systémy pre dary. Len v priebehu prvých troch dní od katastrofy venovali ľudia 3,8 milióna amerických dolárov.

Na niekoľkých miestach sú zoznamy potvrdených obetí a prehľady tých, ktorí prežili. Aj sem však zasiahol ľudský odpad, keď hackeri na jednu z takýchto stránok v New Yorku dali nesprávne mená.

Na internete, v elektronickej pošte sa objavilo množstvo očitých výpovedí. Odborníci upozorňujú, že zďaleka nie všetky musia byť pravdivé. Podľa psychológov však aj možnosť vypísať svoje pocity môže pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú po atentátoch traumu.

Internet využila aj FBI a ďalšie vyšetrovacie orgány, ktoré jednak pátrajú v databázach po stopách a jednak žiadajú verejnosť o informácie (www.ifccfbi.gov). Spoločnosti America Online a Earthlink dostali od americkej vlády úradné príkazy vydať dáta zo svojich systémov, ktoré by mohli poslúžiť ako indície. „Je to ako elektronické odpočúvanie,“ vysvetlil Dan Greinfield, viceprezident Earthlink, ktorý súčasne oznámil, že firma dovolila FBI inštalovať systém pre analýzu elektronickej pošty Carnivore.

Obrovská miera slobody na internete, ktorá okrem iného teroristom uľahčuje prípravu zločinov, sa stala v minulosti predmetom kritiky. Západné vlády zatiaľ ustúpili od technických a zákonných opatrení, ako získať prístup k elektronickej pošte a ďalším súkromným správam, ale po najnovších atentátoch sa znova objavili hlasy, aby sa v záujme prevencie zločinov sloboda internetu obmedzila.

JIŘÍ MAJSTR, ČTK