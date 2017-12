Z Globtelu sa budúci rok stane Orange

V priebehu roku 2002 z nášho trhu úplne zmizne meno Globtel – najväčší slovenský mobilný operátor začal minulý týždeň proces zmeny svojej značky na nový názov Orange. Globtel sa tak začlení do globálnej skupiny mobilných operátorov združených okolo France

20. sep 2001 o 0:00

Telekom. Proces zmeny značky bude prebiehať postupne – Globtel bude v prvej fáze len upozorňovať na svoju príslušnosť ku skupine Orange reklamnou kampaňou a nápisom vo svojom logu. Pre zákazníkov Globtelu by mohlo začlenenie do Orange v budúcnosti priniesť napríklad výhodnejšie podmienky roamingu v ostatných krajinách, kde Orange pôsobí. Globtel nedávno zmenil metodiku výpočtu počtu svojich zákazníkov – za aktívneho zákazníka považuje len toho, ktorý má platnú SIM-kartu a v priebehu posledných troch mesiacov vykonal aspoň štyri aktívne operácie. V súčasnosti teda Globtel udáva 965-tisíc aktívnych zákazníkov, podľa starej metodiky by to bolo už 1,01 milióna klientov. (to)