Lord of the Rings: War of the Ring – Warcraft v Stredozemi

Jednou z dvoch real-time stratégií zo sveta Pána prsteňov je War of the Ring, ktorá je založená na knihách. Designu hry nešéfuje nikto menší ako „exwestwooďák“, Ed Del Castillo - človek ktorý produkoval hry ako Command & Conquer alebo Red Ale

23. okt 2003 o 14:48 Juraj Chrappa

War of the Ring má byť príbehovo zameraná RTSka, štýlom boja a posúvaním deja podobná poslednému Warcraftu. Podľa slov samotného designéra, hra z toho obrovského množstva bojov, ktoré sa odohrali v histórii Stredozeme, spracováva nielen slávne boje ale aj bitky spomínané iba okrajovo. Preto okrem slávnych bitiek, ako napríklad boj o Helmov žľab, prežijete aj príbeh Gimliho vojny (končiaci jeho útekom do Roklinky) alebo uvidíte pád Gondoru pod tlakom Sauronových vojsk.

Kampaň môžete hrať za stranu “dobra” aj “zla”, pričom jej štruktúra vám umožní začať hru v rôznych začiatkoch. V rôznych začiatkoch začínajú práve tie bitky, ktoré som spomínal, teda boje v knihách priamo neopisované. Všetky tieto submisie však smerujú k vyvrcholeniu, k slávnemu boju o Helmov žľab. Dobrou správou je, že ich môžete hrať v ľubovolnom poradí.

Vývojári sa tiež museli popasovať s mnohými obmedzeniami Tolkienovho . Určite vám bude pripadať zvláštne, že misiu vyhráte, aj keď ste vlastne prehrali. Spôsobené je to nemožnosťou meniť históriu slávnej ságy. Podobne je to s mágiou, nevyhnutnou súčasťou všetkých fantasy hier. V Pánovi dokáže kúzliť iba málo postáv, preto v hre mágiu nahrádza riadenie osudu (Fate System). Počas kampane zbierate osudové body, ktoré môžete v bojoch využiť na privolanie posíl, ovplyvňovanie náhodných udalostí na bojisku a podobne.

Hra obsahuje rovnako ako Warcraft 3 hrdinov. Nájdete tu koho iného Gimliho, Boromira, Legolosa a ďalších hrdinov. Temná strana zase ponúkne rôznych temných bojovníkov, napríklad okrídlených Názgulov. To čo of the Ring pridáva, je variabilita nepriateľov. Nájdete tu úplne nové jednotky mierne upravené jednotky pôvodných protivníkov, ktorí budú predstavovaní v animáciách počas misií.

Graficky hra vyzerá naozaj na úrovni, stačí si obzrieť okolité obrázky. Rozdielom oproti temnej atmosfére bojov v knihách a filmoch sú živšie a najmä svetlejšie prostredia. Dôvodom je najmä vyššia prehľadnosť počas bojovej trmyvrmy.

Ako dopadne Lord of the Rings: War keď koncom roka vyjde, nie stále jasné. Papierovo však vyzerá na veľmi aujímavý titul, ktorý by mohol byť aj najlepšou LOTR stratégiou trhu. Uvidíme sa popasu s novým titulom od Electronic Arts, si predstavíme už o pár dní.