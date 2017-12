Týždeň vo vede

20. sep 2001 o 0:00

* Americkí, kanadskí a japonskí astronómovia objavili satelitom NASA Chandra pri silne zmagnetizovanej neutrónovej hviezde-pulzare B1509-58 (leží 19 000 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Kružidla) mohutný prúd vysokoenergetických častíc, dlhý 20 svetelných rokov, a zvláštne oblúky z častíc hmoty a antihmoty, vytváraných pulzarom. Príslušné procesy zahŕňajú potenciálové rozdiely až vyše 7000 biliónov voltov.

* Bádatelia z National Institutes of Health a EMMES Corporation (USA) zistili, že liek flavopiridol zabíja rakovinové bunky potláčaním molekúl mRNA, prenášajúcich inštrukcie na výrobu bielkovín z DNA do vnútrobunkových „výrobní“ bielkovín ribozómov. Rakovinové bunky na rozdiel od normálnych obsahujú kratšie existujúce molekuly mRNA, takže výpadok dopĺňania mRNA ich postihuje oveľa vážnejšie.

* Možnú renesanciu využívania pijavíc (Hirudo medicinalis) ako liečebného prostriedku signalizuje ich úspešné nasadenie britskými lekármi proti dlhodobým bolestiam kolena u starších ľudí, spôsobeným osteoartritídou. Úľava prišla už po 24 hodinách po nasadení štyroch pijavíc na 80 minút a trvala ešte po štyroch týždňoch.

* Americkí vedci z Washington University v St. Louis a University of California v San Diegu ako prví zmapovali elektrostatický potenciál kľúčových bunkových organel – mikrotubulov, zabezpečujúcich vnútrobunkovú prepravu látok, a ribozómov, na ktorých sa produkujú bielkoviny. Umožní to pochopiť interakciu molekúl liekov s týmito štruktúrami.

* Medicínski vedci z troch amerických inštitúcií zistili, že dlho hľadaným regulátorom produkcie glukózy v bunkách pečene je bielkovina PGC-1. Ak je glukózy v krvi priveľa, práve aktivitu PGC-1 vypína inzulín, ktorý chýba diabetikom a treba im ho umelo dodávať, čo často sprevádzajú problémy. Teraz sa možno zamerať priamo na PGC-1.

* Šesť štúdií amerických odborníkov, ktoré vyjdú 25. septembra v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA, potvrdilo, že peľ z geneticky modifikovanej (GM) kukurice obsahujúcej insekticídny Bt toxín (z baktérie Bacillus thuringiensis) neohrozuje húsenice motýľa monarcha (Danaus plexippus), čo vyvracia námietky oponentov GM-plodín.

* Britskí zoológovia z University of Oxford objasnili, prečo sa jazvece, antisociálne zvieratá, telesne aj reprodukčne upadajúce, ak majú žiť v skupine, občas predsa len združujú. Príčinou je ostrovovité rozloženie ich dôležitého potravového zdroja – dážďoviek v krajine, ktoré vedie k pasívnemu vytváraniu jazvečích skupín. Je to prvý reálny dôkaz, že prírodné zdroje zohrávajú úlohu v sociálnej organizácii živočíchov.