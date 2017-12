Bežná baktéria je podľa výskumu zodpovedná za rakovinu žalúdka

Baktéria, ktorá spôsobuje žalúdočné vredy, je podľa výsledkov nového výskumu zodpovedná za prakticky všetky prípady rakoviny žalúdka. Rakovina žalúdka stojí na druhom mieste v úmrtiach na rakovinu vo svete.

20. sep 2001 o 0:00

Baktéria Helicobacter pylori je celkom bežná baktéria, ktorá zvyčajne nemá žiadne symptómy. V niektorých krajinách bolo do deviateho roku života infikovaných 90 percent populácie. V USA je napríklad nositeľom baktérie 30-40 percent populácie.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že vyhubenie baktérie zabraňuje alebo odďaľuje rozvoj rakoviny žalúdka, teda preliečenie baktérie antibiotikami môže zabrániť vzniku tumorov. „Testy na identifikáciu baktérie sú pomerne jednoduché, lekári by preto mali byť schopní zásadne znížiť riziko rakoviny žalúdka,“ hovorí Dr. Timothy Wang z University of Massachusetts Medical Center v americkom Worcesteri, spoluautor štúdie, ktorá bola uverejnená v poslednom vydaní New England Journal of Medicine.

Dr. Wang tvrdí, že keby sa testovanie začalo realizovať, bolo by to pravdepodobne najskôr v Japonsku, kde je úmrtie na rakovinu žalúdka na prvom mieste medzi úmrtiami na rakovinu. Nová štúdia, ktorú vedie Dr. Naomi Uemura z Kure Kyosai Hospital v Japonsku, sledovala 1562 ľudí s vredmi a ďalšími črevnými poruchami, z ktorých väčšina bola infikovaná baktériou H. pylori. Rakovina žalúdka sa vyvinula u 2,9 percenta infikovaných ľudí, ale u žiadneho z 280 neinfikovaných pacientov ani u 253 pacientov, u ktorých baktériu eliminovali.

Stupeň rizika závisí aj od typu žalúdočných problémov. Rakovina sa nevyvinula u žiadneho pacienta s vredmi v črevách počas nasledujúcich 10 rokov, ale vznikla u 3,4 percenta ľudí so žalúdočnými vredmi. Najvyšší pomer rakoviny, 4,7 percenta, bol u pacientov s poruchami trávenia ale bez vredov.

Problémom teda ostáva, čo robiť s pacientmi bez symptómov, ktorí sú baktériou infikovaní. Napokon sa možno ukáže, že rakovine žalúdka, podobne ako rakovine hrubého čreva, sa dá vo veľkej miere predchádzať.

(AP, 5D)