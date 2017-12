Tomografové snímky mozgu pomôžu pri diagnóze Alzheimerovej choroby

Vedci zistili, že na PET snímkach mozgu sa dajú „prečítať“ metabolické zmeny, ktoré predznamenávajú budúcu stratu pamäti (PET – pozitrónová emisná tomografia). Je to ďalší krok vpred pri včasnom diagnostikovaní rizika ochorenia na Alzheimerovu chorobu.

20. sep 2001 o 0:00

Vľavo mozog normálny, vpravo zasiahnutý Alzheimerovou chorobou. FOTO – ARCHÍV

V minulosti venovali bádatelia veľa času hľadaniu spôsobov, ktorými by sa dali identifikovať rizikové skupiny ľudí vzhľadom na Alzheimerovu chorobu ešte predtým, ako sa u nich vyvinú charakteristické príznaky ochorenia.

Niektoré skupiny odborníkov napríklad objavili štrukturálne zmeny mozgu, ktoré predchádzali nástupu choroby (často ho charakterizuje zhoršovanie pamäti).

Teraz sa vedcom z americkej New York University School of Medicine pod vedením Dr. Monyho J. de Leona podarilo odhaliť zmeny v mozgu zdravých mužov a žien, ktoré takisto môžu predpovedať hroziace pamäťové problémy. Vedci študovali 48 ľudí vo veku 60 až 80 rokov, ktorí mali na začiatku štúdie pri testoch zisťujúcich rané štádiá straty pamäti normálne výsledky. PET snímky ukázali, že 12 osôb vykazovalo znížený metabolizmus glukózy v časti mozgu – v tzv. entorhinalnom cortexe. Keď tých 12 vyšetrovali o tri roky neskôr, zistili, že 11 z nich má stav mierneho zhoršenia pamäti, ktorý často vyústi do Alzheimerovej choroby, a u jedného už choroba prepukla. V rámci tejto skupiny vykazovali nositelia génu pre apolipoproteín E4 – marker Alzheimerovej choroby – radikálny pokles mozgovej metabolickej aktivity. Zvyšné osoby s normálnymi PET snímkami nezaznamenali počas experimentu nijaký mentálny pokles.

Táto štúdia zvýrazňuje význam PET snímok u normálne starnúcich osôb a pomáha identifikovať skoré metabolické abnormality, ktoré môžu viesť k strate pamäti. „Snímky umožňujú rozlišovať jedincov so zvýšeným rizikom poškodenia pamäti, ale zatiaľ je ešte priskoro používať ich inak, ako len vo výskume. Výsledky treba potvrdiť na väčšej skupine a identifikovať biologické a fyziologické faktory, ktoré vedú k metabolickým stratám. Ak sa podarí tieto faktory identifikovať, budeme schopní nájsť spôsob ako oddialiť prepuknutie Alzheimerovej choroby, prípadne jej celkom zabrániť,“ hovorí Dr. de Leon. (SciAm, 5D)