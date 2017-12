Nascar Thunder 2004 – “hromové“ závody od EA

Američania sa musia od zbytku sveta odlišovať skoro všetkým, športami nevynímajúc. Stačí, ak vezmeme automobilový šport. Celý svet sa baví pri sledovaní Formule 1, Amíci majú Cart sériu, IndyCar a Nascar. My sa dnes budeme venovať poslednému a to ešte buď

23. okt 2003 o 0:00 Ján Kordoš

te radi, lebo sme sa mohli dočkať Monster Truckov, pretekov traktorov, či závodov s “niečim” na rovnej dráhe s jediným protivníkom – cieľ – byť tam skôr ako on.

Ja si nemôžem pomôcť, ale na rozdiel od ostatných špeciálne amerických závodov ma Nascar fascinuje. Jasne, uznávam, že vlastne ide o závodenie na oválnej dráhe a preto sa to po čase môže zdať niekomu monotónne. Ale je tu jedno veľké ale. Závodov sa zúčastní aj niečo vyše 30 ďalších závodníkov, takže o vzrušenie je postarané vzájomnými súbojmi medzi jazdcami. Počas pretekov sa stane množstvo kolízií a keďže sú trate kratšie, v kľude sa do nej môžete zapojiť aj vy, hoci až v nasledujúcom kole. Mne napätie závodov nikdy nechýbalo a mám túto sériu celkom rád.

Preto ma prekvapilo, že sa Papyrus rozhodol skončiť so svojou hernou sériou Nascar. Nič ale nie je stratené, lebo je tu Electronic Arts so svojou sériou Nascar Thunder 2004 (už vyšli nejaké diely). Čaká nás 23 skutočných závodných tratí, plus 11 originálnych a strkanice na nich. Svoje vozidlo si budete môcť poctivo nastaviť a previesť tuning v depe a doľaďovať svoj stroj na trati k vašej spokojnosti. Tak, ako to je v hrách od EA zvykom, dočkáme sa kariéry, takže si zahráme viac ročníkov prestížnych závodov a ukážeme Šumimu, že sa dá titul získať v pohode aj šesťkrát po sebe.

Spracovanie bude charakteristické hrami od športovej divízie EA, takže nebudem plytvať slovami, veď to poznáte – špička vo svojom obore. Grafika je obohatená o rôzne efekty, ktoré napríklad pri hokeji alebo futbale ťažko nájdete – nádherne lesklá kapota, dym spod kolies, iskry a pokrčené plechy pri búračkách alebo dokonca aj plamene. Máme sa na čo tešiť.