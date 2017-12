Exkluzívne slovenské preview Samsungu E700

Pokračujeme v predstavovaní mobilných noviniek na slovenskom trhu. Ďalším testovaným mobilom je súčasná vlajková loď Samsungu u nás – E700.

23. okt 2003 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Telefón zaujme nielen veľmi malými rozmermi, ale aj tým, že mu chýba anténa. Tá je schovaná v tele telefónu, presnejšie v jeho vrchnej časti. Telefón má celkom podarený dizajn – pri pohľade spredu dominujú rovné línie, no pri pohľade zboku uvidíte pekné oblinky. Klasická strieborná farba krytu je doplnená slušivým pásikom tmavomodrého plastu. Tmavomodrý je aj kryt s batériou vzadu. Na prednej časti nájdete iba malé očko fotoaparátu a náhľadový displej, tlačidlá sú skryté pod otváracím krytom. Po oboch bokoch telefónu sú umiestnené ovládacie tlačidlá – vpravo spúšťanie fotoaparátu, vľavo ovládanie zvuku. Vrchná časť telefónu je bez antény i ďalších obvyklých súčastí ako je napríklad infraport (tu je na ľavom boku) nezvykle prázdna, ale aj napriek zapustenej šachte vyzerá elegantne.

Telefón je na prvý pohľad veľmi pekný a vďaka unisex modrej farbe krytu sa zaň určite nebudú hanbiť tak dámy, ako aj páni.

Po otvorení krytu nájdete opäť tmavomodrú klávesnicu, ktorá je zapustená v jednej rovine do krytu telefónu. Jednotlivé klávesy oddeľujú mierne vystúpené plôšky zo strieborného plastu. Ovláda sa veľmi pohodlne, klávesy sú tvrdé a pritom pružné.

Ovládanie

O ovládanie telefónu sa okrem funkčných tlačidiel na boku stará skupina funkčných tlačidiel nad klávesnicou. Samsung vo svojich telefónoch používa netradične veľké štvorsmerové tlačidlo doplnené piatym tlačidlom uprostred. Je to skôr skupina tlačidiel, ako joystick, doplnená ešte ďalšími dvomi funkčnými tlačidlami pod displejom.

Tlačidlo C je opäť netradične umiestnené medzi tlačidlami pre prijatie alebo odmietnutie hovoru, táto pozícia je veľmi šikovne vymyslená.

Máme však aj negatívny pohľad na rozmiestnenie tlačidiel - piate tlačidlo v strede štvorsmerového tlačidla je určené iba na spustenie WAP prehliadača – oveľa väčší zmysel by malo vtedy, ak by slúžilo na potvrdenie voľby.

Displej

Vzhľadom k miniatúrnej koncepcii tohto véčka nečakajte nejaký obrovský displej – má len 1,8“, no úctyhodné rozlíšenie 128 x 160 bodov. Zobrazený obraz je nielen vďaka vysokému rozlíšeniu, ale aj vďaka zobrazeniu 65000 farieb ostrý a jasný.

Displeju možno vyčítať len to, že je dobre čitateľný iba pod vymedzeným uhlom, pri natáčaní mení farby a jas.

Náhľadový displej OLED je ešte stále unikátny – je totiž vytvorený z miniatúrnych LED diód a mal by zobrazovať 256 farieb. Na čiernom pozadí sú farebné efekty a servisné nápisy veľmi pekné.

Menu telefónu

Samsung má už tradične dôsledne premyslené menu a ovládanie svojich telefónov, napriek tomu sme v E700 našli niektoré významné nedostatky. V menu sa možno pohybovať pomocou štvorsmerového tlačidla iba v horizontálnej polohe, na displeji sa zobrazia vždy tri fukcie vybranej skupiny. Skupiny sú logicky rozdelené a prehľadné, rovnako ako ich položky. Každá z položiek je označená číslom, akoby bola v rozbalenom strome, takže okrem potvrdzujúceho tlačidla ju možno vybrať aj daným číslom na klávesnici.

Ako veľký nedostatok považujeme fakt, že sa nedá jedným kliknutím dostať do telefónneho zoznamu napriek tomu, že v telefóne sú k dispozícii dve funkčné tlačidlá, ktoré mohli nahradiť práve to jedno okno s výberom funkcií, ktoré sa zobrazí po kliknutí.

Prvá položka integruje textové a multimediálne správy – ovládanie je prehľadné a jednoduché, vrátane možností nastavenia. Druhá položka slúži na správu hovorov (neprijaté, prijaté, volané, cena za hovor, dĺžka hovoru). Nasleduje samostatná položka pre nastavenie zvuku. Telefón je doslova prešpikovaný rôznymi zvukovými efektmi – zvukom možno označiť stlačenie klávesy, začiatok a koniec hovoru.

V nastavení telefónu nájdete nadštandardné nastavenia obrázkov na pozadie – okrem statických i dynamických obrázkov si môžete nastaviť pozíciu a štýl písma servisných informácií. Široké možnosti nastavenia nájdete aj v položke Bezpečnosť telefónu. Samostatné položky menu má organizátor, sieťové nastavenia, zábava v telefóne schovaná pod položku funbox, fotoaparát a SIM Toolkit.

Samsung možno pochváliť za veľmi prepracované grafické prostredie, každá položka menu má svoje animované pozadie. Mne osobne sa však grafika zdala zbytočne „preplácaná“ a gýčová, no v globále má „cukríkové“ spracovanie u užívateľov väčšinou veľký úspech.

Výhrady máme k drobným chybičkám prekladu menu do slovenčiny – okrem toho, že kalendár má názvy dní v anglickom jazyku a v slovenskom prostredí sa v ňom ťažko orientuje, našli sme aj dve špecialitky. Preložiť slovo „skin“ označujúce farebné prostredie telefónu ako „pokožka“ alebo „autoportrét“ nahradiť slovom „samozáber“ dokáže iba ťažký kaliber :-)

Príliš nám nevyhovovalo aj veľké písmo – je síce veľmi dobre čitateľné, no na displej sa toho zmestí málo. Tento nedostatok by mohlo riešiť jednoduché prepínanie veľkosti písma, ktoré v telefóne chýba.

Funkcie

V telefóne je príjemných 9 MB dynamickej pamäte určenej pre potreby užívateľa, takže si môžete bez výrazných obmedzení sťahovať multimediálny obsah. V zozname kontaktov je k dispozícii 1000 miest s 5 položkami, kontakty možno rozdeliť do skupín a nastaviť im unikátne zvonenie. E700 bohužiaľ nepodporuje priradenie obrázku volajúceho.

Pamäť na SMS pojme 200 správ, v rámci EMS možno editovať veľkosť textu a meniť písmo na polotučné, či kurzívu.

Z manažérskych funkcií je k dispozícii kalendár, organizér a zápisník. Kalendár je graficky pekne urobený, zobrazuje však len po mesiacoch.

V telefóne je aj pokročilý budík, v ktorom si môžete nastaviť čas a dni, kedy budík zazvoní. Dokáže zvoniť aj pri vypnutom telefóne, alebo v tichom režime. Nechýbajú ani stopky, odpočítavanie, kalkulačka a prevodník veličín a meny (ten je však nepoužiteľný, pretože sú v ňom napevno zadané meny, dokonca už nepoužívané ako DEM, ATS a pod.).

Vo funboxe sú uložené osobné databanky obrázkov a zvonení, odoslať sa však dajú len do MMS (výrobca nepochopiteľne ignoruje IrDA).

V telefóne sú vydarené 40-tónové polyfonické zvonenia, ktoré sa už zvukom veľmi blížia realite. Z rôznych hudobných štýlov si vyberie každý.

V E700 sú predinštalované tri hry: Honey Ball, Go! Hamster a Bowling. Ďalšie možno stiahnuť vďaka podpore Java aplikácií.

E700 disponuje prehliadačom WAP 2.0 a GPRS triedy 10.

Fotoaparát

Zabudovaný fotoaparát síce nepatrí medzi najlepšie na trhu, no Samsung to kompenzoval aspoň bohatou výbavou funkcií. Ich kombinácia momentálne nemá konkurenciu. Fotografie dosahujú maximálne rozlíšenie 640 x 480 bodov, fotiť však môžete aj v nižších rozlíšeniach 320 x 240, 160 x 120 a 128 x 120 bodov. Zvoliť si môžete zo 4 úrovní kvality kompresie obrázku. Fotografujete v štyroch režimoch – normálny, autoportrét (náhľad sa zobrazí na vonkajšom OLED displeji, kvalita je síce úbohá, no na náhľad stačí), nočný režim a sekvenčné fotografovanie. Tu sa zastavíme – takúto funkciu sme zatiaľ v mobile nevideli. Môžete si nastaviť dve rýchlosti spúšte a sekvenciu 9 alebo 15 za sebou idúcich fotografií. Nafotiť tak môžete pohyblivé scény a pri troche šikovnosti z nich vyrobiť improvizované video. Aj tu sa ukazuje, akú veľkú chybu urobili vývojári, ktorí nepripravili možnosť odoslať obsah cez infraport.

S výpočtom funkcií ale ešte nekončíme – fotografie si môžete orámovať so širokým výberom rámčekov. Nadštandardný je aj výber efektov – ku klasickým ako je šedá, negatívna, sépia pribudli ďalšie: zdobená a výkres.

Aj pri fotografovaní sme narazili na dve chybičky krásy – nedá sa vypnúť zvuk pri stlačení spúšte (pravdepodobne to je určené na ochranu súkromia) a objektív je umiestnený tak nešťastne, že si ho pri nepozornom držaní zakrývate rukou.

Batéria

Výrobca k telefónu pribaľuje batériu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Podľa tabuliek telefón vydrží 230 hodín v pohotovostnom režime a 180 minút hovoru. Počas nášho testu sme ho pri frekventovanom telefonovaní nabíjali každé 4 dni, čo je celkom slušný výsledok.

Celkové hodnotenie

E700 je mimoriadne podarené „véčko“. Samsung potvrdzuje svoje postavenie lídra v tomto segmente mobilných telefónov a aj jeho obchodná stratégia je celkom sympatická – niektoré zaostávajúce parametre telefónu kompenzuje funkciami navyše, ktoré v takýchto mobiloch nie sú rozšírené. Napriek tomu, že telefón patrí k tým menším, hodí sa nielen do dámskej kabelky, ale aj do pánskeho saka. Za kvalitu i kompaktné rozmery si však treba priplatiť – zavádzacia cena novinky bude 19 000 Sk a to nie je práve cena, ktorá by oslovila masy. Zostáva teda len čakať na to, či sa E700 objaví v dotovanej ponuke operátorov...