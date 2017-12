NHL 2004 - prevarená kaša alebo svieži vetrík?

Do roka a do dňa opäť my, fanúšikovia hokeja a počítačových hier, zasadáme pred monitory, aby sme strávali dlhočizné hodiny pri hraní najnovšieho dielu už jediného hokeja na PC – série NHL od EA Sports, tentoraz už, myslím, dvanásteho pokračovania s porad

22. okt 2003 o 17:14 Stano Bandzi

ovým číslom 2004. Čítajte ďalej, lebo NHL 2004 skutočne stojí po dlhšom čase za pozornosť.

Určite si spomínate na moju recenziu NHL 2003 spred roka, v ktorej som sa pohoršoval nad vývojom tejto série a vyjadril som zúfalé očakávanie, že sa v Electronic Arts tento rok už konečne uvedomia a prinesú nám skutočne kvalitný diel NHL. Na moje príjemné prekvapenie sa smelé túžby vyplnili, a NHL 2004 konečne s kľudným svedomím možno nazvať simuláciou hokeja. No ale nepredbiehajme a rozoberme si novú „enháelku“ pekne od vrchu až po spodok.

Keď som videl NHL 2004 poprvýkrát, bol som skôr skeptický. Podobný úvod, podobné menu, podobná hudba ako vlani. Na spríjemnenie si tentoraz môžete menu odieť do farieb svojho obľúbeného tímu, na ktorý sa vás hra spýta hneď po prvom spustení. Prvou skutočne vážnou zmenou, ktorá ma upútala, bola ponuka herných módov. Vedľa klasickej sezóny totiž pribudla položka „Dynasty Mode“, čo je vlastne podstatne rozšírená sezóna obohatená o mnoho prvkov. Konečne sa môžeme o svoj tím starať kompletne a ovládať všetky známe aktivity. Môžeme hráčov posielať na farmu a vyberať ich z nej, môžeme podpisovať voľných agentov, sledovať nováčikov, ktorých si neskôr vyberieme v rozšírenom drafte, aj hráčov prepúšťať, a to, prosím pekne, všetko za peniaze. Takže do NHL sa konečne dostala potrebná dávka manažérstva, ktorá tu doposiaľ chýbala. Váš tím má vlastný rozpočet, v ktorom figurujú príjmy z návštevnosti zápasov, z televíznych prenosov, či predaja suvenírov. Všetko však ovšem funguje len za jednej podmienky – ak vyhrávate zápasy. Za tie okrem nepriamo zarobených peňazí dostanete ešte aj akési body skúsenosti, za ktoré môžete kupovať rôzne vylepšenia pre váš tím. Je to napríklad lepšia šatňa, lekársky personál, pohodlná doprava atď, ktoré hráčom rôznym spôsobom pridávajú na výkonnosti, alebo morálke (ktorá závisí aj od ich platu). Dynasty mode je skutočne prepracovaný a vydarený prídavok do hry.

Ďalším zaujímavým prírastkom v NHL 2004 je možnosť hrania okrem NHL a medzinárodného turnaja aj v troch vybraných euópskych najvyšších súťažiach – vo švédskej, fínskej a v nemeckej bundeslige, čo sú podľa autorov hry najkvalitnejšie európske súťaže. Nezaškodilo by však pridať trebárs takú ruskú, švajčiarsku, či českú ligu, ale nemôžeme chcieť všetko odrazu.

GRAFIKA 8 / 10

Grafické spracovanie hry je postavené na rovnakom základe ako po mnoho minulých rokov. Teraz sa však dočkala grafika dosť podstatných vylepšení. Ako prvé si určite každý všimne (konečne!) kompletne trojrozmerných divákov v hľadisku, ktorí vyzerajú skvele a robia dokonca aj mexické vlny. Menších upráv sa dočkalo aj klzisko, na ktorom už nie sú nepríjemné odrazy reflektorov ako minulý rok. Podstatný je však veľký pokrok v animácií hráčov. Skutočne každý ich pohyb vyzerá takmer úplne realisticky a len ťažko sa človeku hľadá niečo, na čo by sa dalo sťažovať. EA zrejme strávili obrovské množstvo času pri motion-capturingu, čo je na hre poznať. Hráči už nerobia rôzne trhané pohyby alebo superrýchle otočky ako po minulé roky, každý pohyb takmer verne vystihuje pohyby skutočného hokejistu, vrátane dokonalých bodycheckov, ktoré snáď už lepšie ani nemohli byť spracované. Pri tvrdom náraze na mantinel sa hráč krásne zosype a pomaly zviecha, pri tvrdom strete na otvorenom ľade často skončia na zemi obaja aktéri, odletujú prilby, jednoducho nádhera, presne ako v skutočnosti. Niekedy mám pri hre pocit, akoby som sa pozeral na NHL PowerWeek. Aj ostatné pohyby boli prepracované, napríklad práca s korčuľami, s hokejkou pri ovládaní puku. Ťažko všetky vylepšenia vôbec popísať, to sa musí vidieť.

INTERFACE 7 / 10

Taktiež po dlhých rokoch si EA dovolili takmer kompletne prekopať systém ovládania hry, ktorý sa tak zmenil na zložitejší. Avšak to nie je negatívom, práve naopak. V NHL 2004 si už nevystačíte s tlačidlami ZXC + space, potrebujete ešte niekoľko ďalších. Medzerníkom sa odteraz dá už iba strieľať. Špeciálne tlačidlo si musíte nastaviť na hákovanie a ďalšie na vypichnutie puku (poke check). Ďalej sa nezaobídete bez tlačidla pre charge-up hit, pomocou ktorého sa „nabijete“ a potom uštedríte protihráčovi tvrdší bodycheck, ako iba púhym stlačením klávesy pre „hit“. No a nadôvažok sa ešte niektoré klávesy dajú kombinovať aj so shiftom (napríklad shift + hákovanie = blokovanie strely). Poviete si, že tieto funkcie vám budú aj tak zbytočné, avšak čoskoro prídete na to, že ste sa hlboko mýlili. Ovládanie sa treba vyslovene učiť, ale po zvládnutí je to omnoho väčšia zábava ako doteraz, i keď spočiatku niekomu môže spôsobovať ťažkosti, a predsa len sa dalo aspoň jedno extra tlačítko ubrať.

Čo sa opäť veľmi nedá pochváliť, je menu hry, ktoré je tvorené podobným štýlom ako v NHL 2003. Starší systém v NHL 2001 mal síce menšie rozlíšenie, bol však omnoho jednoduchší, prehľadnejší a funkčnejší. Tu je enormné množstvo sub-ponúk, obrazoviek, tabuliek a podobných vecí, v ktorých sa vyznať, dá skutočne námahu. Vysúvacie „roll-over menu“ sú spracované veľmi nevydarene, takisto aj editovanie formácií je nevydarené. Často vám budú chýbať aj dôležité informácie, napríklad streaks/injuries, ku ktorým sa musíte dopracovať na úplne nezmyselných miestach. Ani grafické spracovanie menu za veľa nestojí.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Ako som už naznačil v úvode, NHL 2004 sa ubrala smerom k simulácii (čo mi isto-iste dáte za pravdu, že je smer správny) a definitívne opustila arkádový bum-bum hokejový štýl. Celá hra je kompletne inovovaná, zmeny postihli takmer každú časť. V prvom rade to pre každého hráča znamená, že celú NHL sa môže začať učiť hrať odznova, pretože veľmi skoro zistí, že i keď dával po minulé roky 15 gólov za 15 minút, tu bude mať problém dať čo i len jeden, a nie to ešte vyhrať zápas. Garantujem vám, že už sa neprebijete jedným hráčom cez celé ihrisko až k bráne za niekoľko sekúnd a ešte aj tvrdo vystrelíte. Ak má jeden hráč puk, okamžite je na ňom súperov obranca a použije všetky možné techniky (bodycheck, vypichnutie puku, hákovanie), aby ho puku zbavil a v 90% prípadov sa mu to aj podarí. Úspešnou kľučkou sa vám cez obrancu prejsť len tak ľahko nepodarí, takže ste nútení dostať sa dopredu postupným prihrávaním puku. Ale tu nastáva ďalšia, veľmi podstatné zmena. Totiž superpresné, doslova „lepivé“ prihrávky sú minulosťou. Teraz musíte stlačiť spolu s prihrávkou aj konkrétnu smerovú šípku a puk ide tam, kam ste ho poslali, nezáleží na tom, či tam niekto je alebo nie je. Prihrávku však zachytí len ten hráč, ktorý je na ňu pripravený, takže často sa mu len puk odrazí od korčule a skončí na hokejke súpera. Správanie puku je taktiež vylepšené a ten sa konečne realisticky odráža od všetkého možného, takže ak vystelíte puk do klbka hráčov, nie je šanca, že prejde až k bráne.

Samozrejme, že okrem útoku sa budete aj brániť, a obrana v NHL 2004 naberá úplne nový rozmer. Bodychecky už nie sú tak účinné a jednoduché, takže budete musieť využívať hlavne hákovanie, vypichovanie puku a blokovanie striel/prihrávok. A to všetko sa musíte nevyhnutne naučiť, ak chcete vyhrať. Zásadná zmena, poviete si, niekomu sa to možno nebude páčiť, nuž ale takto dnes vyzerá vrcholový hokej.

Hráči sa správajú omnoho viac ako ľudia, teda puk sa na nich „nelepí“, ale si preň musia prijsť hokejkou. Podobne sú na tom aj vylepšení brankári, ktorí nezískajú kontrolu nad pukom v zlomku sekundy, ale buď vyrazia puk pred seba alebo ho musia vydolovať z nejakej časti svojho výstroja. Tento rok teda nečakajte žiadne breakaway kamery, hokejové kartičky, game-breakery, momentum/emotion metre a podobné nezmysly. NHL 2004 je čistý hokej, taký ako ho môžeme sledovať aj v televízií, prípadne hrať na klzisku.

MULTIPLAYER 9 / 10

Aj v multiplayeri naberá hra nový rozmer, keďže konečne budete mať so svojím kamáratom pocit, že proti sebe hráte hokej. Hra je omnoho zložitejšia a po zvládnutí aj zábavnejšia ako predtým. Hrať možno po internete, LAN-e alebo cez EA Online, kde sa však musíte zaregistrovať a zaplatiť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Aj v tejto oblasti doznala hra vylepšenia, konkrétne vymizli otravné vtipy a s nimi aj vtipálek Don Taylor, ktorého nahradil Craig Simpson (bývalý hokejista NHL). Starý dobrý Jim Hughson zostáva na svojom mieste, ale takisto sa zdržiava „vtipných“ poznámok z minulého roku. Komentár je teda kvalitnejší, avšak nie úplne kvalitný. Problém je v tom, že obaja komentátori pričasto pletú nezmysly. Jim vždy vyhlási meno hráča, ku ktorému puk len smeruje, a často sa k nemu ani nedostane. Väčšia chyba je však napríklad to, že jeden zápas povie, trebárs že Detroit má skvelú presilovku, a hneď v ďalšom zápase povie, že Detroit má mizernú presilovku. Je to nepríjemné, pretože človek je potom donútený pozrieť sa do štatistík a krvopotne zisťovať, ako tomu v skutočnosti je.

Zvuky prichádzajúce z ihriska sú na štandardnej, teda vysokej úrovni a sú na nerozoznanie od skutočnosti. Tu nie je čo vyčítať.

HUDBA 7 / 10

NHL 2004 obsahuje hudbu v podobnom štýle ako po minulé roky, konkrétne popovo orientovaný rock (tentoraz napr. Alient Ant Farm či Deftones). Pesničky sú celkom dobré, ale čoskoro sa opočúvajú, takže namieste je aj skvelá možnosť importovať si vlastnú hudbu pomocou Ditty importéra, ktorý si však musíte stiahnuť (alebo sa dá použiť aj ten z NHL 2003). Nerozumiem, prečo ho nemohli dať rovno na CD, keď už hra zaberá dokonca dve.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

V umelej inteligencii je takisto badateľný pokrok. Vo všeobecnosti sa súperov tím ovládaný počítačom správa omnoho inteligentnejšie a aj realistickejšie, či už v útoku alebo v obrane. Nestáva sa napríklad, že by hráči strieľali spoza brány. Trochu vylepšiť by si zaslúžila inteligencia vašich vlastných hráčov, a to najmä pri útoku na bránu (nie a nie si nakorčuľovať na správne miesto) a hlavne pri striedaní.

Obtiažnosť by sa dala charakterizovať jedným slovom – vysoká, skutočne vysoká. Verte mi či nie, aj ten najostrieľanejší borec neurobí chybu, ak začne hrať na obriažnosti Rookie, pretože napríklad ja som po päťdesiatich odohratých zápasoch nebol schopný poraziť AI na medium. To je naozaj veľký pokrok, pretože hra takto každého bude baviť omnoho dlhšiu dobu. Nastavenie „AI options“ ponúka doposiaľ najdokonalejšie možnosti, takže si štýl hry môžete jednoducho prispôsobiť svojim predstavám.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

S tohoročným pokračovaním NHL 2004 som naozaj spokojný a neostáva mi nič iné, len ju odporučiť všetkým obdivovateľom ľadového hokeja. Netvrdím, že NHL 2004 je dokonalá, avšak oproti všetkým doterajším verziám je ďaleko najpokročilejšia a najzábavnejšia. Priestor pre vylepšovanie si EA Sports nechali do budúcnosti, takže sa spoločne s vami teším o rok na ďaľší diel, ktorý dotiahne niektoré, i keď zanedbateľné nedostatky tohto skvelého športového titulu.