Písmená NYC v programe MS-Word nadobúdajú nový rozmer

Berlín 19. septembra (TASR) - Kombinácia veľkých písmen "NYC" je na celom svete známa ako skratka pre New York City. V textovom editore Word od firmy ...

19. sep 2001 o 23:53 TASR

Berlín 19. septembra (TASR) - Kombinácia veľkých písmen "NYC" je na celom svete známa ako skratka pre New York City. V textovom editore Word od firmy Microsoft sa však tieto písmená pri zvolení typu písma Wingdings zmenia na tri znaky: smrtku (N), Dávidovu hviezdu (Y) a ruku s palcom ukazujúcim nahor (C). Je to náhoda alebo nejaká šifra?

Táto skutočnosť je známa už od roku 1992. V amerických bulvárnych novinách New York Post sa vtedy objavil článok Dona Brodericka s názvom Program of Hate (Program nenávisti), ktorý informoval o náhodnom objave vo verzii Word 3.1. Nasledovali kontroverzné diskusie, názory sa polarizovali od tajného útoku na západnú kultúru po náhodu.

Matematika však hovorí jasne. Pravdepodobnosť, že by sa z 255 znakov písma Wingdings podarilo presne tieto symboly priradiť trojici písmen NYC je jedna k asi 1,64 milióna.

Firma Microsoft by bola najradšej, keby sa táto "nešťastná náhoda" už nevynášala na svetlo. Jej predstavitelia pre agentúru pressetext.deutschland uviedli, že za symbolmi písma Wingdings nie sú žiadne skryté obsahy a priradenie znakov je úplne náhodné. Microsoft sa pred deviatimi rokmi pokúšal toto priradenie zmeniť, ale ukázalo sa, že je to nemožné.

Náhoda alebo nie - útok na Svetové obchodné centrum (WTC) dodal kombinácii "náhod" hrozný rozmer a stal sa novou živnou pôdou pre sprisahanecké teórie.

Pozitívna "náhoda" v súvislosti s písmenami NYC sa ukáže, keď sa vo Worde zvolí ďalšie znakové písmo Webdings. N sa zmení na ľudské oko, Y na srdce a C na siluetu mesta, čo by sa dalo interpretovať ako "I love New York City" (Milujem NYC).