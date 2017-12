Zostavili rebríček najčudnejších nehôd a poškodení počítačov

Hnevá vás občas počítač? Určite nie až tak, ako istého Američana, ktorý sa na svoj notebook tak rozzúril, že vytiahol zo zásuvky pracovného stola pištoľ a prestrelil mu obrazovku. Až vzápätí si uvedomil, že na ňom mal uložené mimoriadne dôležité dáta.

Tento čin mu vyniesol prvé miesto v tohtoročnom rebríčku najbizarnejších počítačových „nehôd“, ktoré zostavila firma Krool Ontrack zaoberajúca sa obnovou súborov z poškodených počítačov.

Druhé miesto si zabezpečil zločinec, ktorý pri príchode polície v snahe zničiť dôkazy o svojom trestnom čine vyhodil svoj počítač z okna. Iná skupina kriminálnikov sa zasa ukradnutých počítačov zbavila hodením do rieky. Polícia ich však odtiaľ po troch týždňoch vylovila a expertom sa rovnako ako vo všetkých ostatných prípadoch z rebríčka podarilo dáta z počítača zachrániť.

Väčšina prípadov zničenia počítačov je z kategórie „mne sa to nikdy nemôže stať“, povedal pre BBC riaditeľ Krool Ontracku Adrian Palmer. To si určite povedal aj vysokopostavený manažér, ktorý si vzal notebook so sebou do vane a prezeral si na ňom účtovnícke výkazy – až kým mu počítač nežblnkol do napenenej vody. Inému nešťastníkovi prenosný počítač počas jazdy na mopede vypadol z batohu a vzápätí po ňom prešlo nákladné auto.

Medzi „bežné“ nehody patrí poliatie notebooku červeným vínom pri večeri či jeho zabudnutie na streche auta, ktorým vzápätí majiteľ odíde do práce. Medzi menej originálne, ale zrejme účinné metódy odbúrania stresu, patrí hodenie počítača o stenu alebo vytrhnutie káblov myši a klávesnice z počítača. Najväčšiu odolnosť k ľahostajnosti človeka preukázal server nezverejnenej značky, ktorý experti našli zapadnutý niekoľkocentimetrovou vrstvou prachu, keď bez akejkoľvek kontroly bezchybne pracoval niekoľko rokov.

Podľa odborníkov sú najčastejšou príčinou straty dát ešte stále technické chyby počítačov, no prípadov, keď používatelia prídu o súbory vlastnou neopatrnosťou, rýchlo pribúda. Zďaleka najviac zásahov robia experti na obnovu dát v pondelok. „Môže to byť spôsobené snahou ľudí čo najrýchlejšie v piatok odísť z práce, ale aj nedostatkom koncentrácie v pondelok ráno,“ špekulujú odborníci z Kroll Ontrack. Tí vidia aj výrazný rozdiel v správaní sa mužov a žien pri probléme s počítačom. Muži sa totiž oveľa častejšie pokúšajú sami získať stratené dáta späť, čo zväčša spôsobí len zhoršenie situácie.

Ako prevenciu odborníci okrem väčšej opatrnosti pri manipulácii s počítačom odporúčajú najmä zálohovanie dát, ktoré by malo byť pravidelné, každý deň alebo každý týždeň podľa dôležitosti dát, s ktorými ľudia pracujú.

