Doména .eu začne fungovať až na budúci rok

22. okt 2003 o 0:00

Internetové domény s koncovkou .eu si zrejme budú môcť tuzemskí záujemcovia registrovať až na budúci rok. Konzorcium EURid, ktoré dostalo od Európskej komisie správu domény na starosť, predpokladalo začatie registrácií tento rok na jeseň, teraz odhaduje spustenie systému v najlepšom prípade na koniec roka. Podľa výkonného riaditeľa českého združenia pre registráciu domén CZ.NIC Jiřího Dohnala je pravdepodobné začatie registrácií až v budúcom roku.

EURid doteraz nestanovil pravidlá registrácií doménových mien ani cenu domén. Spusteniu systému musí predchádzať dohoda s Európskou komisiou aj svetovou autoritou pre prideľovanie domén najvyššej úrovne ICANN. Podľa predbežných odhadov by sa poplatok za registráciu mohol pohybovať okolo 10 eur, teda asi 410 korún. Ide však o veľkoobchodnú cenu, cenu pre koncových majiteľov domén určia jednotliví registrátori .

V súčasnosti ešte nie je možné domény s koncovkou .eu ani predregistrovať a firmy, ktoré to ponúkajú, svojich zákazníkov podvádzajú, pretože v skutočnosti ešte nemôžu nič garantovať. EURid predpokladá, že domény s koncovkou .eu by si mohol v prvom roku od uvedenia zaregistrovať až milión ľudí. Európska únia v súčasnosti používa ústrednú internetovú adresu www.europa.eu.int. Jej posledná časť „.int“ by teda mala po zavedení novej domény odpadnúť. (čtk)