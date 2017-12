Sendo X: najlepší smartphone na trhu?

Spoločnosť Sendo pred niekoľkými hodinami prekvapujúco ohlásila svoj nový smartphone s označením Sendo X.

21. okt 2003 o 17:10 Marián Pavel - SME online

Anglická spoločnosť Sendo pôvodne pracovala na svojom inteligentnom telefóne so softvérovým gigantom Microsoft, no spolupráca sa skončila fiaskom na súde. Sendo sa medzitým preorientovalo na otvorenú platformu Symbian, ktorú používajú najväčší výrobcovia ako Nokia, Sony Ericsson či Siemens.

Sendo X je tribandový telefón pracujúci na platorme Symbian Series 60 (na rovnakej platforme pracujú telefóny Nokia). Na prvý pohľad vyzerá veľmi štýlovo, dojem napĺňa aj hliníkový kryt telefónu.

Sendo sľubuje, že ako prvá spoločnosť na svete prinesie vlastnú technológiu Now!, ktorá užívateľovi umožní vlastnú personalizáciu grafického protredia telefónu. Vyjadrenia výrobcu sú skôr marketingového charakteru, no ak ich chápeme správne, Sendo by malo mať vo svojom telefóne zabudovanú aplikáciu, ktorá umožňuje podstatne lepšiu personalizáciu položiek menu ako je v bežnej výbave Symbianu.

Telefón bude mať TFT displej s úctyhodným rozlíšením 176 x 220 bodov, zobrazujúci 65 536 farieb. V telefóne sľubuje uviesť nový grafický engine GraphiX, ktorý umožní plynulejšie a obrazovo kvalitnejšie prehrávanie najpoužívanejších videoformátov. Nový smartphone zároveň disponuje prehrávačom RealOne Player s H.263, MPEG 4 a RealVideo.

Nadštandard poskytne zabudovaný fotoaparát – 4-násobný digitálny zoom má momentálne iba niekoľko modelov na trhu, zabudovaný blesk s redukciou červených očí (!) momentálne nemá asi nik a Sendo s pomocou technológie GraphiX sľubuje plynulé prekresľovanie obrazu na displeji telefónu. Cez fotoaparát bude možné nahrávať aj videosekvencie.

Vo výbave telefónu bude aj aplikácia Photo Album s možnosťou editovania obrázkov. Ako pridanú hodnotu poskytuje Sendo k telefónu balík 30 obrázkov, 20 animácií and 50 zvukových súborov zdarma na vytváranie multimediálnych správ.

Aj zvuk v telefóne príjemne prekvapí – Sendo X bude jeden z prvých telefónov s 64-tónovým polyfonickým vyzváňaním. Ďalšia nová technológia SoniX má zabezpečiť veľmi kvalitný zvuk pri prehrávaní zvukových súborov alebo hudby v MP3. Sendo zároveň oznámilo, že v smartophone bude inštalovaný MP3 prehrávač.

Konektivita telefónu bude komplexná – telefón je tribandový, podporuje prenosy dát cez GPRS, Bluetooth, infrared a prekvapujúco aj cez USB. Internetový prehliadač telefónu takisto mierne šokuje – podporuje HTML 4.2, rámce (frames), WAP 2.0, XHTML MP a bezpečnostné protokoly SSL a WTLS.

Prehliadač automaticky zmenšuje internetové stránky na šírku displeja a eliminuje tak horizontálne posúvanie obrazu.

Okrem internetu môžete mať v telefóne nakonfigurovaných až 6 e-mailových kont, všetky PIM (manažérske) aplikácie môžete synchronizovať s PC cez Bluetooth, infrared alebo USB. V telefóne je dodávaný prehliadač nasledujúcich formátov: Word, Excel, PDF, PowerPoint a ZIP. Na priloženom CD k telefónu bude dodávaný softvér s podporou ďalších 30 formátov. Telefón sa bude dať ovládať hlasom, podporovať bude aj hlasové vytáčanie a hlasový záznamník.

Samozrejmá je podpora Java aplikácií. V telefóne budú predinštalované 2 hry: Sendo Pinball a Funny Farmer. Ďalšie hry a tony softvéru možno do telefónu nainštalovať od tretích výrobcov.

Sendo ponúka bezkonkurenčnú pamäť v telefóne – 32 MB s možnosťou rozšírenia cez pamäťové karty SD/MMC (konečne prvý výrobca, ktorý podporuje SD karty v smartphone!). V telefóne je však 64 MB, pre systém je vyhradených zostávajúcich 32 MB.

Medzi príslušenstvom, ktoré sa bude dodávať k telefónu bude aj synchronizačná USB kolíska, príručná miniklávesnica QWERTY, náhlavná súprava podporujúca Bluetooth a mnoho iného.

Sendo by malo telefón dodať do vybraných krajín ešte do konca tohto roka. Prvé informácie o koncovej cene hovoria o 512 EUR.

Zdá sa, že Sendo svojím modelom X ukazuje, ako sa dá vyrobiť skutočne nabitý smartphone. Ak sa informácie o cene potvrdia, konkurencia dostane riadne po nose, pretože Sendo X svojimi funkciami predčí všetky aktuálne modely na trhu...

A na záver malá úvaha - na slovenskom trhu spolupracuje so Sendom mobilný operátor Orange. Doteraz však vo svojej prezentoval iba low-endové modely. Objaví sa teda Sendo X aj na Slovensku medzi dotovanými telefónmi? Istá šanca tu je, dajme sa teda prekvapiť.