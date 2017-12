Handspring Treo 600

Handspring, tradičný výrobca počítačov do vrecka aktívne preniká na trh inteligentných mobilných telefónov. Jeho novinka Treo 600 práve prichádza na trh.

22. okt 2003 o 8:30 Marián Pavel - SME online

Prinášame vám prvé dojmy.

Dizajn a klávesnica

Treo 600 má príťažlivý dizajn vďaka ostrým hranám z prednej strane a oblinám zo zadnej strany, aby sa lepšie vošiel do ruky. Vo vrchnej časti je masívna anténa, tlačidlo na prepínanie módu a vypnutie zvuku a stylus. V spodnej časti sú konektory na pripojenie kábla a slúchadiel. Vzadu je ukryté oko zabudovaného fotoaparátu. Vľavo sú iba dve tlačidlá na ovládanie zvuku, vpravo nie je žiaden ovládací prvok.

Pod displejom sa nachádza plnohodnotná QWERTY klávesnica s vystúpenými husto umiestnenými tlačidlami. Tie sa ovládajú trocha problematicky vzhľadom k malým medzerám, no sú príjemne tvrdé a na dotyk reagujú okamžite.

Ovládanie

Na ovládanie slúžia štyri funkčné tlačidlá s možnosťou predvoliť si akciu po stlačení a ergonomický štvorsmerový joystick s piatym tlačidlom v strede. Joystick sa ovláda veľmi príjemne. Ďalšou možnosťou ako telefón ovládať je kombinácia klávesnice s dotykovým perom (stylusom).

Displej

Displej patrí k nemnohým slabinám, ktoré Treo 600 má. Výrobca zvolil CSTN displej s rozlíšením iba 160x160 bodov a zobrazením 4096 farieb. Displej má preto vysoký raster, ktorý zbytočne kazí dojem z grafického prostredia v telefóne. Čo však musíme pochváliť je nastaviteľné podsvietenie, displej je veľmi dobre čitateľný nielen v tme, ale aj na dennom svetle.

Menu telefónu

Treo 600 pracuje s operačným systémom Palm OS 5.2.1H. Ak ste sa s ním ešte nestretli, pripravte sa na to, že je to čosi úplne iné, ako Symbian, alebo Microsoft Windows PocketPC známy z vreckových počítačov. Zoznámenie s PalmOS však dopadne určite dobre - systém je graficky príťažlivý a užívateľsky prívetivý. Treba však počítať s inou logikou ovládania a tak zvyknúť si na prostredie PalmOS chvíľu potrvá.

Smartphone pracuje v dvoch režimoch – ako komunikátor so zapnutým GSM alebo bez GSM ako vreckový počítač. Prepínanie je jednoduché prostredníctvom tlačidla vo vrchnej časti. V menu dominujú funkcie komunikátora, nastavenie funkcií mobilného telefónu je trocha bokom a bez príručky ho budete pravdepodobne chvíľu hľadať. V nastavení telefónu nájdete všetko to, čo v bežnom mobile. V menu sa pohybujete buď prostredníctvom joysticku alebo klikaním na dotykovú obrazovku, nám sa najviac pozdávala kombinácia. Odozva operačného systému je úžasne rýchla. V pohybe v menu telefónu nám však prekážali nevhodne umiestnené tlačidlá „Menu“ a „Home“ na klávesnici. Bez užívateľskej príručky tiež neprídete na to, že v PalmOS sa aplikácie neukončujú, ale stačí medzi nimi jednoducho prepínať.

Funkcie

Treo 600 je plnohodnotný komunikátor – popri bežných funkciách mobilu vrátane SMS a MMS v ňom nájdete aj nájdete manažérske funkcie ako kalendár, poznámky, správu kontaktov, organizér, e-mail. Treo dokáže pracovať s pamäťovou kartou SD/MMC, preto v ňom nechýba ani MP3 prehrávač. Veľmi príjemne nás prekvapil plnohodnotný prehliadač internetových stránok s podporou javascriptu, css, rámcov, i bezpečného surfovania cez protokol SSL so 128-bitovým zabezpečením nahrádzajúci klasický WAP. Pri našom teste sme prebrowsovali doslova všetko bez väčších problémov. Prehliadač funguje v dvoch módoch – plnom zobrazení – vtedy zobrazí stránku v plnom rozlíšení (no vzhľadom k rozlíšeniu displeja 160 x 160 bodov sa dosť narobíte pri posúvaní stránky na obrazovke) alebo zobrazuje stránku rozloženú do blokov zoradených pod seba. Vtedy si síce neužijete grafiku, no pohodlne sa dostanete k obsahu stránky. Prehliadač možno nastaviť aj tak, aby nesťahoval obrázky a minimalizoval tak objem stiahnutých dát. Jediným tieňom je absencia podpory diakritiky, to sa však podľa našich informácií zmení, pretože sa chystá lokalizácia softvéru do slovenčiny.

Možnosti personalizácie sú v základnej dodávke Treo 600 obmedzené – nie je možné meniť ani ikonky, ani pozadie, k dispozícii sú len farebné profily. Príjemne nás prekvapili polyfonické zvonenia – i keď sú len 16-tónové, vďaka kvalitnému zabudovanému syntetizéru od Yamahy hrajú veľmi pekne a čisto.

Pozdával sa nám aj správca kontaktov – je veľmi prehľadný. SMS klient je takisto prehľadný, umožňuje písanie dlhých správ, pričom na displeji odpočítava znaky. Ľahko ovládateľný je aj POP3 e-mailový klient.

Zaujímavo riešený je aj MP3 player pTunes (dodáva ho tretia strana), ktorý možno štandardne nastaviť a dokonca mu zmeniť skin. Hudba je vďaka kvalitnému reproduktoru dostatočne hlasná a zvuk je čistý bez chrčanie a rezonancií.

Treo 600 možno, samozrejme, ako každý pokročilý komunikátor synchronizovať s PC. My sme túto možnosť pre nedostatok času nevyskúšali. Podľa výrobcu však cez program Palm Desktop 4.1 for Windows and Macintosh a HotSync Manager komunikátor dokonale spolupracuje s operačným systémom počítača. Zároveň ponúka unikátnu funkciu - komunikátor sa automaticky po pripojení k PC zosynchronizuje s programom MS Outlook.

Zábavychtiví si môžu zahrať aj jednu dodávanú hru – podarenú vesmírnu strieľačku Zap! 2016.

Podobne ako v telefónoch s operačným systémom Symbian možno aj do Trea nainštalovať ľubovoľné aplikácie a rozšíriť tak jeho funkcie podľa osobného gusta. K dnešnému dňu je údajne pre operačný systém PalmOS k dispozícii viac ako 16000 programov. Medzi aplikáciami nechýbajú rozšírené SMS, MMS a e-mailové manažéry, prehliadače súborov rôznych formátov či prehliadač súborov MS Office. Z tohto pohľadu je Treo 600 rovnocenným partnerom produktov s operačným systémom Microsoftu. Prostredníctvom doinštalovanej podpory Java aplikácií tiež v Treu 600 možno spúšťať Java aplikácie pre mobilné telefóny. Nechýba ani podpora rozpoznávania textu písaného dotykovým perom na obrazovku.

Treo 600 drží krok s módnymi trendmi a tak v smartphone nájdete aj zabudovaný digitálny fotoaparát VGA s rozlíšením 0,3 MP (produkuje fotografie s maximálnym rozlíšením 640 x 480 bodov). Kvalita fotoaparátu je skôr priemerná, tak ako v ostatných telefónoch slúži predovšetkým na zábavu v jednoduchom podaní.

Batéria

Výrobca uvádza výdrž 6 hodín hovoru a 10 dní v pohotovostnom režime. Výdrž sme vzhľadom ku krátkemu testu nehodnotili.

Záver

Handspring Treo 600 je zaujímavá alternatíva inteligentným telefónom tradičných výrobcov mobilných telefónov. Tento smartphone patrí k špičke v súčasnej ponuke.

Ťažko teraz predpovedať, aký úspešný bude na trhu, pretože v porovnaní s konkurenciou má dve relatívne nevýhody – displej s nízkym rozlíšením a v mobilných telefónoch neveľmi rozšírený operačný systém Palm. V každom prípade sme presvedčení, že v boji bude rozhodujúca cena. Ak ňou Handspring dokáže atakovať tradičných výrobcov, má veľkú šancu so svojou novinkou na mobilné trhy preraziť.