Panasonic tajne chystá dva nové mobily

Ešte sa na slovenský trh nedostali tohtoročné novinky a už pre vás máme informácie o dvoch nových modeloch japonského výrobcu Panasonic.

21. okt 2003 o 12:01 Marián Pavel - SME online



Na serveri GSMArena.com sa objavili prvé informácie a fotografie modelov G70 a G51. Zdá sa, že v tomto prípade dostali u vývojárov prednosť dámy a telefóny pre ich kabelky...

G70 je skôr štýlový módny doplnok ako mobilný telefón a s najväčšou pravdepodobnosťou bude odpoveďou Panasonicu na modelový rad Xelibri. Dizajn v podobe kvapky s príťažlivou kombináciou modrej a striebornej je skutočne vydarený. Vzhľadom k svojej veľkosti bude mať G70 len obmedzený výpočet funkcií, no napriek tomu nebude žiaden outsider.

V telefóne bude farebný displej so zobrazením 4096 farieb (náhľadový displej bude monochromatický), podpora EMS, pravdepodobne aj MMS, polyfonické zvonenia, GPRS, WAP 2.0, kalendár, hlasový záznamník a pamäť na 100 kontaktov.

Na trh by sa mal podľa informácií GSMArena.com dostať ešte pred koncom tohto roka.

Ďalšou novinkou je nástupca G50 s označením G51 (ani G50 sa zatiaľ na slovenský trh nedostal). Low-endová novinka bude prekvapujúco pracovať v troch sieťach GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900. Bude mať farebný displej s rozlíšením 128 x 96 bodov a zobrazí 4096 farieb. Polyfonické zvonenia bude mať až 40-tónové. Viacpoložková pamäť na telefónne čísla pojme 250 kontaktov. Telefón nebude podporovať MMS (iba EMS), no užívatelia si užijú aspoň GPRS s WAP 2.0. Na trh by sa mal dostať tiež do konca tohto roka.