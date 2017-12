Viac on-line zábavy od Sony Ericsson

Sony Ericsson informoval o rozšírení poskytovaných služieb na svojej nedávno uvedenej stránke Fun & Downloads.

21. okt 2003 o 10:00



Stránka teraz ponúka pestrý výber služieb pre mobilné telefóny ako sú obrazové služby, zahŕňajúce editáciu fotografií a fotoalbum, známe hry a vyzváňacie melódie.

Stránka Fun & Downloads je k dispozícii cez web aj WAP a v súčasnosti je lokalizovaná do viac ako tridsiatich jazykov. Bezplatne ponúka množstvo obrázkov, tém, vyzváňacích tónov, hier a aplikácií, vďaka ktorým budú môcť používatelia využiť celú kapacitu svojich telefónov. K partnerom pri tvorbe obsahu patria prémiové značky v oblasti zábavy ako sú Sony Music, Sony Pictures Digital Entertainment, Atari a Cartoon Network.

Stránka Fun & Downloads sa zameriava na tri oblasti aplikácií, a to na fotografovanie, hry a personalizáciu. Funkcia odosielania obrázkov priamo z telefónu do on-line fotoalbumu rozširuje obrazové možnosti telefónov Sony Ericsson T610, P800 a Z600. Táto funkcia umožňuje editovať obrázky a transformovať ich do podoby tapiet, správ MMS, tém, alebo ich poslať na domácu adresu a vytlačiť na fotografický papier cez Colour Plaza. Správy MMS vytvorené v internete je možné sťahovať do mobilných telefónov a odosielať priateľom, príbuzným či kolegom.

V sekcii venovanej hrám si používatelia môžu stiahnuť približne 170 hier v jazykoch Java a Mophun . K týmto hrám patria také populárne a známe tituly ako V-Rally 1 a 2, Tony Hawk Pro Skater 4 a Kelly Slater Pro Surfer. Používatelia môžu využiť online registráciu svojich rekordných výsledkov. Pri mnohých hrách je kľúčovou zložkou hudba. Na stránke Fun & Downloads je možné stiahnuť hudbu spojenú so známymi hrami vo forme vyzváňacích signálov, spoločne s pestrou knižnicou vyzváňacích tónov od Sony Music.



Stránka Fun & Downloads je k dispozícii na www.sonyericsson.com/fun.