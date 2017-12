Sony Ericsson predstavil včera večer v tichosti dva kľúčové modely – P900 a T630

21. okt 2003 o 10:18 Marián Pavel - SME online

Ako naznačuje ich radové označenie, P900 nahradí P800 a T630 je inteligentnejší nástupca len nedávno uvedeného modelu T610.

Sony Ericsson T630

Nástupcu populárnej T610 Sony Ericsson predstavila súčasne v čínskom Pekingu a americkom Las Vegas. Rovnako ako T610 ide o štýlový telefón nadupaný funkciami.

Zmeny vidieť na prvý pohľad – T630 má zmenenú klávesnicu a celkovo je dizajn kompaktnejší.



Triple-band GSM/GPRS telefón disponuje kvalitným TFT displejom so zobrazením 65000 farieb, digitálnym fotoaparátom, i inovatívnou funkciou QuickShare na zdieľanie obrázkov.

V telefóne je predinštalovaná hra V-Rally2 ovládaná joystickom s podporou 32-tónových polyfonických zvukov a funkcie force feedback (telefón vibruje podľa udalosti v hre). T630 podporuje herné platformy Java a Mophun, k dispozícii je pre tento telefón už viac ako 100 stiahnuteľných hier.



Sony Ericsson nasleduje konkurenciu – v T630 pribudla nová zábavná funkcia Music DJ, pomocou ktorej možno mixovať zvuk až v 4 stopách súčasne.

Ďalšia nová funkcia sa volá My Friends – je postavená na bezdrôtovej technológii Wireless Village. Novinka uľahčí užívateľovi výber spôsobu komunikácie so svojimi známymi v zozname kontaktov – jedným kliknutím si vyberiete, či chcete na vybraný kontakt zavolať, poslať SMS, MMS, e-mail alebo či chcete chatovať. Podľa informácií Sony Ericssonu je Wireless Village priemyselným štandardom pre instant messaging.



Na európske trhy sa T630 dostane až v prvom kvartáli roku 2004.

Sony Ericsson P900





O pokročilom smartphone P900 sa hovorí už niekoľko mesiacov, pričom Sony Ericsson úzkostlivo tajilo všetky detaily uvedenia. Rok starý model P800 zaznamenal veľký úspech, pretože do segmentu inteligentných mobilov vniesol nové prvky, ako dotykový displej, široké možnosti personalizácie a rozšírenú podporu pre programy tretích strán.

Aj P900 uviedol Sony Ericsson zároveň v Pekingu a Las Vegas, pričom oznámil, že predávať sa začne v novembri tohto roka.

V porovnaní s P800 je P900 menší, rýchlejší, jednoduchší a omnoho flexibilnejší. K významným zlepšeniam patrí funkcia nahrávania videa, dotykový displej so 65000 farbami a vyššia kapacita pamäte.

Aj P900 pracuje na báze operačného systému Symbian OS v7.0 a so zavedeným používateľským rozhraním UIQ.

Začlenenie funkcie videorekordéra významne obohacuje multimediálne možnosti modelu P900. Pracuje ako fotoaparát v rozlíšení VGA a súčasne dokáže zaznamenávať videoklipy. Využíva veľkosť obrazu QCIF s kompresiou MPEG4, čo je štandard, ktorý podporuje 3GPP. Videoklip má približnú veľkosť 1 MB na minútu a používateľ ho môže vložiť do obrazovej správy MMS. Do správy môže používateľ vložiť aj video, ktoré si stiahol do P900 z iného zdroja.

Aj P900 podporuje technológiu QuickShare™. Spoločnosť Sony Ericsson túto technológiu prvýkrát uviedla v modeli T610 a u zákazníkov zaznamenala pozitívnu odozvu. Umožňuje fotografovanie dvoma kliknutiami, jednoduché a intuitívne zdieľanie obrázkov medzi telefónom, PC a iným zariadením. Lokálne pracuje cez Bluetooth, infračervené prepojenie, kábel, alebo cez sieť vo formáte MMS či ako e-mail.

P900 umožňuje pohodlné prehliadanie obrázkov a videa.

Displej P900 dokáže zobraziť 65 536 farieb oproti 4096 farbám pri P800. Obrázky môžu používatelia prezerať na celej veľkosti displeja a v širokouhlom režime.

Na výber je pestrá ponuka hier na báze platforiem Java a Mophun. Na priloženom CD je k dispozícii populárna hra V-Rally1 vo verzii 3D. Mobilné hry sa tak dostávajú na doteraz nevídanú novú úroveň. Ovládač JogDial sa stane volantom a spolu s polyfonickým zvukom, stereoslúchadlami a trojrozmernou grafikou sa zážitok z hry približuje zážitku z hrania na skutočnej hernej konzole.

Pamäť flash sa zvýšila z 32 MB na 48 MB RAM, vďaka čomu má používateľ k dispozícii až 16 MB pamäti.

Kapacitu pamäti je možné rozšíriť použitím karty Memory Stick Duo. Štandardom je 32 MB karta Memory Stick Duo, ale systém podporuje karty Memory Stick až do kapacity 128 MB. Používatelia si tak môžu vytvoriť svoju vlastnú knižnicu hudby alebo videa na niekoľkých kartách.

Softvér Packet Video umožňuje pomocou PC zmenšiť domáce videá, vďaka čomu môžete priateľom a známym ukázať momentky zo svojej dovolenky.

P900 obsahuje aj hudobný prehrávač formátu MP3, a je vybavený paletou inovatívnych vyzváňacích signálov v MP3.

Prehliadač P900 podporuje obsah vo formáte HTML, WAP, cHTML a to všetko v jednom okne. CD dodávané spoločne s P900 obsahuje prehliadač Opera, ktorý dokáže zobraziť prakticky všetky webové stránky v internetovej sieti. Pri prezeraní internetového obsahu sa stránky reformátujú tak, aby sa zmestili do šírky displeja a nebolo potrebné horizontálne skrolovanie. Tento systém umocňuje príjemný zážitok zo surfovania. Prehliadač Opera je možné stiahnuť aj na adrese www.sonyericsson.com.

Pre používateľov sú k dispozícii on-line update služby na www.sonyericsson.com, kde si môžu stiahnuť najnovšie verzie softvéru priamo do telefónu, bez nutnosti návštevy servisného strediska.

Kľúčové vlastnosti P900

• veľký dotykový displej TFT so 65K farbami

• 5-smerový ovládač Jog Dial pre rýchlu orientáciu v množstve funkcií

• funkcia Office Handsfree (reproduktor)

• hlasová voľba, hlasové prijímanie hovorov a aktivácia ‘magickým slovom’

• integrovaná digitálna kamera pre fotografovanie a záznam videoklipov

• prehrávače pre video a audio (vrátane hudobného prehrávača MP3)

• multimediálne správy (MMS), SMS, EMS a e-mail

• kombinovaný prehliadač pre web a WAP

• rýchla dátová komunikácia cez GPRS

• slot pre pamäťové karty Memory Stick Duo s kapacitou až 128 MB

• osobný organizér s kontaktmi, kalendárom, správcom úloh, záznamníkom

písaných a zvukových poznámok

• kalkulačka

• prehliadač dokumentov pre prílohy e-mailov a stiahnuté súbory

• hry v širokouhlom režime a s možnosťou zvuku

• zabudované dotykové pero (stylus) pre prácu s dotykovým displejom

• podpora pre zariadenia TTY

• konektivita cez BluetoothTM, infračerené prepojenie a USB

• synchronizácia s PC a diaľková synchronizácia (SyncML) s programami Outlook a Lotus v2

• jednoduchá personalizácia vzhľadu a tónov pomocou rôznych tém

• M-Services a MeT (mobilné elektronické transakcie)

• korporátna telefónia

• režim pre lietadlo

• trojpásmová komunikácia umožňuje medzinárodné používanie

• platforma Symbian OS 7.0: SDK pre jazyky C++ a JavaTM