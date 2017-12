Homeworld 2 - návrat legendy

Keď som dostal prvú správu o tom, že sa chystá pokračovanie jednej z najlepších stratégií vôbec, prebehli mi po tele zimomriavky. Teraz, keď som hru konečne dohral do poslednej animácie, vám môžem priniesť niečo zo svojich pocitov počas hrania tejto znovu

Pre tých, čo si nepamätajú len pripomeniem, že Homeworld vyšiel približne v roku 1999, teda ešte v minulom tisícročí. Štyri roky je naozaj dlhá doba, vo svete počítačových technológií extrémne dlhá. Vývoj sa medzitým pohol o kus ďalej a Relic Studios nám po nie veľmi úspešnej (hoci originálnej) hre Impossible Creatures, prinášajú pokračovanie hry, ktorá priniesla do žánra RTS niečo nové, a to bol tretí rozmer v pravom slova zmysle. S čím novým ale prichádza práve toto pokračovanie?

Príbeh sa odohráva nejaký čas po návrate Higaranov na svoju domovskú planétu. Po veľkej vojne opäť vybudovali spoločnosť. Začali sa rozvíjať a život tejto rasy vyzeral takmer utopicky. Bohužiaľ sa vždy objaví nejaký fanatik, ktorý chce ovládnuť celý svet. Na Higaranov zaútočí rasa Vaygr na čele s veliteľom, ktorý sa považuje za vyvoleného. Jedinou nádejou pre nich zostáva znovu vybudovaná materská loď, ktorá je ihneď po dokončení napadnutá a je nútená opustiť hangár. A tu sa začína vaše putovanie za splnením proroctva...

Kampaň obsahuje približne 15 misií, čo je na dnešnú dobu podpriemerná dĺžka. To by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Lenže každá z misií, je pomerne rozsiahla a časovo náročná. Okrem hlavných úloh máte niekedy k dispozícii aj sekundárne, ktoré spĺňať nemusíte. Väčšinou je to ale zariadené tak, že nakoniec splníte všetko, keďže misie sú dosť priamočiare a väčšina z týchto druhotných úloh, je takpovediac po ceste. Jednotlivé misie, alebo ak chcete levely, sú pospájané čiernobielymi animáciami, ktoré hre dávajú tú pravú homeworldovskú atmosféru. Na dennom poriadku každej misie sú aj in-game enginové animácie, ktoré človeka nenechajú na pochybe o tom, že je to opäť Homeworld.

Mierne sa zmenila štruktúra vašej armády. Rozmanitosť jednotiek nie je prehnaná ako v predchádzajúcom diely, kde ste mali veľkú kopu zbytočných jednotiek. Na druhej strane ich je ale viac ako v Homeworld: Cataclysm, kde ich na druhej strane bolo žalostne málo. Ku korvetám, stíhačom, fregatám a krížnikom pribudla nová trieda, a to sú platformy. Teda akési veže, ktoré keď vyrobíte môžete pohnúť iba raz, potom sa rozložia a majú stabilné miesto. Veľmi zaujímavou novinkou je možnosť s niektorými väčšími loďami stavať subsystémy ako napríklad hyperspace module, control tower a pod. Okrem toho materská loď a carrier musia stavať subsystém pre jednotlivé typy lodí (stíhače, korvety), aby ich vôbec mohli stavať. Samozrejme, že jednotlivé subsystémy sa dajú ničiť a tak bombardéry dostávajú nový význam, pretože nie je nič ľahšie ako všemocný battlecruiser oslabiť tým, že mu zničíte zbrane a motory, potom z neho zostane len neškodná troska visiaca vo vesmírnom priestore.

Grafika: 9 / 10

Keď som Homeworld 2 spustil prvýkrát nastala veľmi zvláštna situácia. Zdalo sa mi, že sa v podstate nič nezmenilo. Postupne som si ale začal všímať krásne detailné textúry, ktoré teraz robia z vesmírnych lodí objekty hodné hollywoodskych filmov. No nielen textúry sú to čo je možné na pokračovaní obdivovať. Skvelé svetelné efekty, výbuchy, strely, nálety stíhačov a ešte raz výbuchy, no to musíte vidieť ;-). Čo sa týka náročnosti, zdanie môže na začiatku pekne klamať. Homeworld rozbeháte aj na pomerne slabom stroji. A budete sa možno diviť, ako plynulo vám to šliape. Problém sa ale objaví pri neskorších misiách, keď sa súbojov naraz zúčastňujú ohromné masy lodí, ktoré naviac neustále vybuchujú. To už majú problémy aj viaceré moderné stroje. Doporučená konfigurácia je procesor okolo 2GHz 512 DDR Ram a grafická karta minimálne Radeon 9600 alebo Geforce FX 5600, pri horšom stroji sa vám určite stane, že vám to bude miestami pekne sekať.

Interface: 9 / 10

Interface musím hodnotiť naozaj veľmi kladne. Menu je skutočne príťažlivé nie len pre oko ale aj pre myš. Zmena nastavení je rýchla a jednoduchá. Vlastne, celé ovládanie hry je priam anjelsky jednoduché. Autori priniesli oproti predchádzajúcemu dielu pár vylepšení, ktoré robia z ovládania veľmi pohodlnú záležitosť. Okrem toho, že veľmi zjednodušili ovládanie jednotiek, zlepšili aj HUD. A to do takej miery, že môžete kľudne zadávať úlohy pre výskum alebo stavbu a pritom nestratíte prehľad o boji. Praktické je aj to, že v hre sa stíhačky a korvety vyrábajú po letkách, čo značne uľahčí prácu hráčom.

Hrateľnosť: 8 / 10

Homeworld 2 ma naozaj veľmi bavil od prvej misie až do poslednej. Keď to mám ale opäť porovnať s jednotkou, v tejto kategórii dvojka, si myslím, o niečo zaostáva. V jednotke bola celková štruktúra kampane o niečo lepšia. Náplne misií boli rozmanitejšie. Kampaň obsahuje aj misie, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé a nápadité. Neskôr som ale začal mať pocit akejsi fádnosti. Surovín je v celej hre naozaj dostatok a tak nemáte problém vždy postaviť obrovskú armádu. Vo väčšine misií na vás tiež útočila obrovská armáda, alebo nejaká super loď. A tak vašou úlohou bolo vždy sa s nimi stretnúť a všetkých zničiť, doplniť stavy vašej armády, možno ešte niečo vyzdvihnúť, alebo urobiť nejaký detail a hopsa do ďalšej misie. No napriek tomu, ako som povedal v prvej vete, hra ma naozaj bavila, pretože aj na tie obrovské boje sa pozerá skutočne dobre a dajú vám naozaj zabrať.

Multiplayer

Neviem, neskúšal som, preto nebudem posudzovať.

Zvukové efekty: 8 / 10

Po zvukovej stránke ide hra v stopách svojho predchodcu. Na začiatok spomeniem kvalitne spracované zvuky streľby, explózií a tiež hukot motorov lodí. Najmä to posledne menované je kapitolou samou o sebe. Keď si maximálne zazoomujete na materskú loď budete počuť, ako nádherne pradie. Na ten zvuk si ale zožeňte poriadne reproduktory, sú to riadne basy :-). Druhou kapitolou je hovorené slovo, to je o niečo kvalitnejšie ako predtým. Keď ma na jednotke naozaj trochu otravoval štýl, akým kapitán lode oznamoval, že je pod paľbou, no jednoducho ako by mu to bolo úplne jedno. Tentoraz na niečo také nenarazíte, všetko je nadabované skutočne profesionálne.

Hudba: 9 / 10

Ako si iste mnohí pamätáte, tak hudba bola v Homeworlde jednou veľkou kapitolou. Tie nádherné melódie, dokázali niektoré scénky podfarbiť tak, že sa nejeden hráč rozplakal, najmä na konci. Inak tomu nie je ani teraz. Hoci je hudobný sprievod hry doplnený o nové melódie, častokrát dosť odlišné od tých v jednotke, je naozaj veľmi kvalitný a svoju úlohu spĺňa dokonale. Soundtrack si dokonca môžete objednať, tuším na stránkach autorov.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Obtiažnosť hry mi skutočne prišla ako šitá na mieru. Narazil som na misie stredne ťažké, pri ktorých som si mohol oddýchnuť a vychutnávať grafiku alebo hudbu. A na druhej strane tiež na také, ktoré mi dali zabrať a musel som ich aj viackrát opakovať. Bohužiaľ sa obtiažnosť hry nedá vôbec meniť, čo môže spôsobiť problém niektorým nováčikom v hernom svete, pretože som dostal signály z niektorých strán, že hra bola ťažká. A.I. nijak nezaostáva za dnešným štandardom, aj keď v kampani nemá veľa priestoru na to, aby vynikla. Iné je to, ak si pustíte skirmish. Tam sa určite pekne zapotíte, ak si nastavíte vyššiu obtiažnosť.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Hehe ale som sa s tou dĺžkou recenzie prekonal. V každom prípade si to táto hra zaslúži. Je to dôstojné pokračovanie legendy medzi stratégiami, ktorú možno zaradiť medzi také skvosty ako Dune 2, Command & Conquer alebo Warcraft. Ak máte radi tento žáner, nenechajte si Homeworld 2 utiecť.