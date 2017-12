Americký lekár sa dožaduje Nobelovej ceny

NEW YORK 20. októbra (SITA/Reuters) - Newyorský lekár a výskumník Raymond Damadian pokračuje vo svojej kampani proti tomu, že mu nebola udelená Nobelova cena za medicínu. V pondelok vyzval dvoch jej tohtoročných držiteľov, Američana Paula C. Lauterbura a

20. okt 2003 o 20:07 NULL

NEW YORK 20. októbra (SITA/Reuters) - Newyorský lekár a výskumník Raymond Damadian (na snímke vľavo) pokračuje vo svojej kampani proti tomu, že mu nebola udelená Nobelova cena za medicínu. V pondelok vyzval dvoch jej tohtoročných držiteľov, Američana Paula C. Lauterbura a Angličana Petra Mansfielda, aby s ním toto ocenenie začali "zdieľať". V denníku The New York Times si zaplatil už dva celostránkové inzeráty, kde upozorňuje na to, že ho o Nobelovu cenu neprávom obrali. "Je potrebné, aby obaja víťazi pomohli napraviť túto neprávosť a požiadali (švédsku Kráľovskú akadémiu, ktorá ocenenia udeľuje), aby tohtoročná Nobelova cena za medicínu bola udelená aj Dr. Damadianovi," uvádza sa v inzerátoch, ktoré sa objavili aj v pondelňajšom vydaní švédskeho denníka Dagens Nyheter.