Ako to je v skutočnosti s vybuchujúcimi Nokiami?

Spoločnosť Nokia zareagovala v súvislosti s množiacimi sa správami o vybuchujúcich a horiacich mobilných telefónoch tejto značky.

20. okt 2003 o 16:24 Marián Pavel - SME online



Podľa správy Nokie všetky prípady výbuchov a samovznietenia mobilných telefónov zapríčinila neodborná manipulácia a používanie nekvalitných batérií iných výrobcov. Pri tejto príležitosti upozornila svojich zákazníkov, aby nebrali na ľahkú váhu odporúčania a používali originálne príslušenstvo.

Prečo telefón vybuchne alebo sa samovznieti?

Batéria mobilného telefónu je dnes malé elektronické zariadenie. Okrem toho je naplnená chemikáliami a táto kombinácia je, ak sa vymkne z ruky, riadne nebezpečná.

Každá originálna batéria v mobilnom telefóne má vlastný ochranný systém pred prepätím a ďalšie úrovne ochrany pred možnou samodeštrukciou vplyvom nesprávneho použitia. Na to, aby sa dosiahla správna kombinácia bezpečnosti a úžitkových vlastností ako je výdrž batérie na jedno nabitie a jej životnosť (meria sa v nabíjacích cykloch) je potrebný kvalifikovaný vývoj v spolupráci s mobilnými operátormi. Tí výrobcov batérií, samozrejme, pri vývoji podporujú a úzko spolupracujú tak, aby bol telefón s originálnym príslušenstvom dokonale kompatibilný.

Výrobcovia neznačkového príslušenstva vyrábajú plagiáty – väčšinou podľa klasickej šablóny – „vývojové“ oddelenie výrobcu analyzuje originálne príslušenstvo a bez veľkých investícií sa snaží napodobniť originálnu technológiu a parametre batérie. V snahe čo najviac znížiť cenu výrobku sú v neznačkových batériách ochranné prvky minimalizované na najnižšiu (najlacnejšiu) možnú mieru alebo v nich úplne chýbajú.



Ako sme naznačili – elektrická energia v kombinácii s chemikáliami používanými v batériách je nebezpečná kombinácia. Stačí ak sa chemikália pri nabíjaní prehreje na kritickú hodnotu a môže prísť k vznieteniu alebo roztrhnutiu plášťa batérie. Zároveň môže opakovaným nesprávnym nabíjaním prísť k zmene vlastností chemikálie a tá môže nekontrolovane reagovať počas práce s telefónom.



Je to čosi podobné, akoby ste do nabíjačky vložili klasické jednorazové batérie, alebo ich rovno hodili do ohňa (pamätáte si, keď sa v 80. rokoch podomácky nabíjali nedostatkové batérie do digitálnych hodiniek? Ak ste to prehnali, batéria vám vybuchla v rukách a spôsobila nepríjemné popáleniny).



Problém so samovznietenými batériami je často medializovaný práve preto, že mobilné telefóny užívatelia najčastejšie nosia pod oblečením alebo vo vreckách a preto ak sa vznietia, spôsobujú nepríjemné popáleniny a iné zranenia na citlivých miestach. A rozhodne to nie je iba problém Nokie – keďže táto značka patrí medzi najrozšírenejšie na svete, logicky sa vyrába aj najviac neznačkového sortimentu pre túto značku a tak sa prípady s problematickým používaním vyskytujú častejšie ako u iných výrobcov.

V tejto súvislosti súhlasíme so stanoviskom Nokie a odporúčame vám radšej investovať do originálnej batérie.



Na druhej strane však treba myslieť na to, že napriek negatívnej publicite tieto prípady nahrávajú do karát výrobcom originálneho príslušenstva, ktorí využívajú hlad po mobiloch a príslušenstve a svoje produkty predávajú s neprimeraným ziskom.



Na trhu sú aj takí výrobcovia, ktorí predávajú príslušenstvo vrátane batérií v porovnateľnej kvalite ako značkoví výrobcovia originálneho príslušenstva za prijateľné ceny.

Ako odlíšiť seriózneho výrobcu príslušenstva od neseriózneho?

- Nekupujte batérie, ktoré nie sú zabalené v originálnom obale so zreteľným označením výrobcu.

- Nekupujte podozrivo lacné batérie - výrazne nízku cenu je možné dosiahnuť iba použitím lacného materiálu a súčiastok pri výrobe.

- Kupujte iba také príslušenstvo, ktoré má na obale jasne definované parametre – výkon, spôsob nabíjania, kompatibilitu s typom mobilného telefónu, prípadne informácie o iných parametroch batérie.

- Nekupujte batérie bez pokladničného dokladu, resp. záručného listu.

- Nekupujte batérie so zárukou nižšou ako 1 rok – každý výrobca, ktorý nedokáže garantovať kvalitu svojho tovaru vie, prečo to robí. Pri kúpe takého výrobku logicky ťahá za kratší koniec zákazník.