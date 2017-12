Globtel si odpísal 45-tisíc klientov

BRATISLAVA – Mobilný operátor Globtel si zo svojich štatistík musel odpísať vyše 45-tisíc zákazníkov. Po tom, ako sa stal členom nadnárodnej skupiny Orange, zmenil totiž aj spôsob evidencie svojich klientov. Podľa tej pôvodnej by počet aktívnych zá

19. sep 2001 o 7:07 TOMÁŠ KURTANSKÝ

BRATISLAVA – Mobilný operátor Globtel si zo svojich štatistík musel odpísať vyše 45-tisíc zákazníkov. Po tom, ako sa stal členom nadnárodnej skupiny Orange, zmenil totiž aj spôsob evidencie svojich klientov. Podľa tej pôvodnej by počet aktívnych zákazníkov k 13. septembru predstavoval 1 010 000. Podľa novej metodiky, ktorá je svetovo uznávaná a používajú ju spoločnosti skupiny Orange, je to 964 979.

Rozdiel v evidencii spočíva v tom, že za aktívnym užívateľom predplatenej karty Prima je zákazník, ktorý za posledné tri mesiace uskutočnil minimálne štyri aktívne operácie. Zarátava sa posielanie SMS správ, volanie alebo pripojenie cez WAP na internet. Denník SME o tom informoval hovorca Globtelu Peter Tóth.

Oficiálnu zmenu značky na Globtel, člen skupiny Orange, oznámil mobilný operátor minulý týždeň. Do roku 2005 by sa malo používanie značky Orange rozšíriť do celkovo 50 krajín, v súčasnosti pritom značka zastrešuje 20 štátov.

Spoločnosť Orange vznikla v roku 1994, keď ako štvrtý mobilný operátor vstúpila na britský trh. Jej majoritným vlastníkom bola vtedy spoločnosť Vodafone. V súčasnosti je už Orange v Británii trhovým lídrom. V auguste minulého roku kúpila Orange spoločnosť France Telecom. Kúpou britského operátora France Telecom sledoval využitie dobrého mena značky na vytvorenie globálnej skupiny pre oblasť mobilnej komunikácie. France Telecom sa preto rozhodol zoskupiť všetkých mobilných operátorov, ktorí dovtedy patrili do jeho skupiny, práve pod Orange.

France Telecom zároveň v spoločnosti Globtel kontroluje cez belgickú spoločnosť France Telecom Participations Belgium/Wirefree Services akcionársky podiel 64 percent.