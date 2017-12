UMTS obmedzí vysielanie UPC, škody môžu dosiahnuť 150 miliónov korún

BRATISLAVA – Spustenie systému mobilnej komunikácie novej generácie UMTS značne obmedzí prevádzku spoločnosti UPC v 20 mestách na celom Slovensku.

19. sep 2001 o 8:12 TOMÁŠ KURTANSKÝ

BRATISLAVA – Spustenie systému mobilnej komunikácie novej generácie UMTS značne obmedzí prevádzku spoločnosti UPC v 20 mestách na celom Slovensku.

Tri spoločnosti zo skupiny UPC totiž vysielajú vo frekvenčnom pásme 2,1 až 2,3 GHz a to sa prekrýva s pásmom pripravovaným pre UMTS (1,9 až 2,17 GHz).

Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie vydala spoločnostiam Kabel Plus Bratislava, Kabel Plus Banská Bystrica a Kabel Plus Východné Slovensko (Košice a Poprad) v rokoch 1993 a 1997 licencie na vysielanie nezmenených programov v tomto pásme na obdobie 12 až 15 rokov.

Ako povedal riaditeľ UPC pre Slovensko Václav Bartoň, obmedzená prevádzka sa dotkne iba týchto troch spoločností zo skupiny UPC. Ich signál sa totiž šíri vzduchom (systémom MMDS).

Prekrývanie pásiem nedovolí spoločnostiam poskytovať naďalej plnohodnotné služby. Spoločnosť UPC preto iniciovala rokovania s Telekomunikačným úradom SR.

Ideálnym riešením by z pohľadu UPC bolo pridelenie licencie na jediné voľné pásmo, ktoré sa nachádza v rozsahu 2,5 až 2,7 GHz. Ako však už pre SME potvrdil hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro, v Bratislave ani v Banskej Bystrici to nebude možné. Problémom je medzinárodná koordinácia, pretože pásmo zasahuje do vysielania v okolitých krajinách. Kompromisným riešením je teda poskytnutie licencií na vysielanie v doterajšom pásme, ale v obmedzenom rozsahu. Počet kanálov sa tým pre divákov káblovej televízie zníži z 25 na 13. Podnikateľské plány spoločností však boli kalkulované pre plnohodnotnú prevádzku. UPC preto vzniknú škody.

„Celkové škody, ktoré nám obmedzenie prevádzky spôsobí, zatiaľ nevieme presne vyčísliť. Budú sa pohybovať rádovo v desiatkach miliónov korún, ale môžu dosiahnuť až 150 miliónov korún,“ skonštatoval Bartoň. Výška škôd bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať rokovania s poskytovateľmi programových práv. S nimi má UPC podpísané dlhodobé zmluvy na lehotu platnosti vydaných licencií. Priamou škodou bude teda aj rozdiel medzi sumou, ktorú bude musieť UPC poskytovateľom programov zaplatiť, a sumou, ktorú spoločnosť získa od divákov. Rovnako aj prípadné vypovedanie zmlúv zo strany klientov je spojené so sankciami.

Problémom s riešením vysielania systémom MMDS čelia aj iné krajiny, kde sa počíta s prevádzkou UMTS. Konferencia v Istanbule v minulom roku určila pre MMDS pásmo 40,5 až 42,5 GHz, ktoré by po vyriešení otázok družicovej služby mohlo byť poskytnuté pre prevádzkovateľov MMDS. Tí však tvrdia, že vysielať v tomto pásme je technicky nesmierne náročné.

Pásmo pre UMTS plánuje vláda vyprázdniť k prvému januáru alebo k prvému júlu 2003. Licencie UMTS sa budú predávať spolu s licenciu GSM. Minimálna cena za predávané licencie pre nového operátora je stanovená na miliardu korún. Predkupné právo na licencie majú súčasní mobilní operátori Globtel a EuroTel.