Nový systém ochrany automobilu pred odcudzením

Zabezpečovacie zariadenia ako autoalarmy, imobilizéry

19. sep 2001 o 0:14

a ďalšie sú len čiastočnou ochranou a tých najprefíkanejších zlodejov nezastavia. Technika zabezpečovania motorových vozidiel sa zdokonaľuje, a tak z času na čas sa objavia nové a dokonalejšie zariadenia, ktoré poskytujú zvýšenú ochranu automobilov pred ukradnutím.

No i tak denne aj na malom Slovensku mizne niekoľko desiatok automobilov.

Z množstva ukradnutých sa polícii podarí vypátrať ročne len niekoľko stoviek. Jedným z doteraz úspešných systémov pri vyhľadávaní ukradnutých automobilov je Lo-Jack, založený na rádiokomunikačnom princípe.

Spoločnosť, ktorá systém Lo-Jack do automobilov montuje a prevádzkuje aj celoslovenský dispečing, pripravuje nový systém, ktorý podstatne prevyšuje možnosti ochrany automobilov. V podstate ide o súčasný systém Lo-jack, doplnený o družicový systém GPS (Global Positioning System) a telekomunikačnú sieť GSM. Spojením týchto troch systémov sa mnohonásobne zvýši účinnosť vyhľadávania odcudzených automobilov.

Lo-jack dokáže určiť približnú polohu ukradnutého auta, potom treba ukradnutý automobil pomocou vyhľadávacieho vozidla len dohľadať. Presnosť určenia polohy ukradnutého automobilu pomocou Lo-jacku je omnoho menšia ako presnosť, ktorú poskytuje zariadenie GPS. Tento systém ukáže s veľkou presnosťou na mape súradnice ukradnutého vozidla. Jednoznačne je určený bod, kde sa vozidlo nachádza. Nevýhodou systému GPS je, že ak je vozidlo v garáži alebo v hustejšom lesnom poraste, keď výkonná miniatúrna anténky GPS vo vozidle „nevidí“ minimálne tri satelity na obežnej dráhe okolo Zeme, nevie systém určiť polohu vozidla a nedá sa využiť ako bezpečnostné zariadenie.

Spojením Lo-Jacku, GPS a GSM vznikne zariadenie, ktoré v súčasnosti nemá na Slovensku konkurenciu a dokonca sa nepoužíva ani v európskom a celosvetovom meradle. Systém nebude viazaný len na Slovensko, ale všade tam, kde fungujú aj mobilné telefóny GSM a majiteľ bude mať roaming. A tak informácie o polohe ukradnutého automobilu s týmto novým systémom bude možné získať vo všetkých krajinách, v ktorých sa GSM prevádzkuje. Informácie o tom, kde sa vozidlo nachádza, prídu na dispečing na Slovensku.

Global Positioning System (GPS) americkí vojaci úspešne využívali proti agresii Saddáma Husajna v operácii „Púštna búrka“ v roku 1995. Systém GPS potom uvoľnili aj na civilné účely - lodnú navigáciu, tvorbu máp, polárne výpravy, sledovanie vzácnych druhov zvierat. Teraz ho už možno využívať v širokom rozsahu. Vybudovaný je tak, že má 28 satelitov obiehajúcich okolo Zeme. Prakticky nie je na zemeguli miesto, z ktorého by anténa GPS nevidela aspoň tri satelity. U nás systém väčšinou vidí naraz 7 až 8 satelitov, a tak možno veľmi presne určiť polohu vysielajúcej antény. Umožňuje s vysokou presnosťou sledovať pohyb vozidiel.

Informácie sa následne cez telekomunikačnú sieť GSM prenášajú do centrály vybavenej podobnými mapovými podkladmi. Takto sa dá v reálnom čase na monitore počítača presne sledovať akákoľvek poloha alebo pohyb vozidla. Informáciu o polohe treba však dostať na dispečing - to umožňuje práve GSM telefón. Súčasne môže byť zariadenie v aute naprogramované tak, že informácia sa dostane nielen do centrálneho dispečingu, kde majú špeciálny softvér, ale aj na mobilný telefón majiteľa vozidla. Majiteľ vie, že s vozidlo sa niečo deje a následne je možné zasiahnuť a nájsť odcudzené vozidlo . (gld)