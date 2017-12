EuroTel: Prvá slovenská detektívka cez telefón

EuroTel rozširuje portfólio hier pre mobilné telefóny a priaznivcom mobilnej zábavy prináša novinku v podobe hlasovej hry Vražda na večeru.

17. okt 2003 o 14:21

Po desiatkach SMS hier, Java a WAP hier tak budú mať záujemcovia možnosť vyskúšať si na linke EASY FUN BOX svoje schopnosti riešiť úlohu prostredníctvom hlasovej navigácie.

„Prvá hlasová hra, ktorú si môžu priaznivci hier na mobilných telefónoch na Slovensku zahrať na linke EASY FUN BOX má kriminálny podtext. Vtiahne hráča do atmosféry starého anglického zámku, kde spolu s inšpektorom Gregorom rieši záhadnú vraždu zberateľa Johna Galsworthyho,“ hovorí Robert Hager, marketingový manažér EuroTelu.

Na začiatku hry musí hráč zavolať na EASY FUN BOX číslo 0903 333 111 a zvoliť si v hlavnom menu vetvu s hlasovou hrou. Po vypočutí úvodných pokynov už priamo rieši prípad. Môže robiť kroky vpred, vzad, alebo si zvoliť aj pomoc. Ak ho niekto pri hraní vyruší, prípadne si chcete oddýchnuť, môže si svoju pozíciu uložiť. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto na záver správne označí vraha. Hráči majú jeden ostrý a jeden opravný pokus.

Pravidlá k hre Vražda na večeru sú zverejnené na www.e-zones.sk a na WAP-e EuroTelu. Čas, ktorý hráč strávi pri hre sa mu účtuje bežnou minútovou sadzbou ako hovor do siete EuroTel.

Spoločnosť EuroTel pripravila navyše pre všetkých zákazníkov EuroTelu, ktorí sa do hry Vražda na večeru zapoja do 30. novembra 2003 súťaž o zaujímavé ceny. Tí, ktorí sa “prepracujú” do poslednej úrovne hry a identifikujú vraha, budú automaticky zaradení do žrebovania o televízor, kameru a video značky JVC.