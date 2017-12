Orange: SMS hra o 10 miliónov

Počet aktívnych užívateľov spoločnosti Orange Slovensko dosiahol v sobotu hranicu dvoch miliónov.

20. okt 2003 o 20:00

Ako vyplýva z údajov získaných z informačných systémov spoločnosti Orange Slovensko, hranicu dvoch miliónov aktívnych zákazníkov dosiahol Orange v sobotu 18. októbra 2003.

V súvislosti s dosiahnutou hranicou dvoch miliónov aktívnych zákazníkov pripravil Orange najväčšiu zákaznícku SMS hru v histórii slovenského telekomunikačného trhu, ktorú spúšťa práve dnes. Zákazníci Orange môžu hrať celkovo o 5000 atraktívnych cien v hodnote 10 miliónov Sk. Hlavnou cenou sú štyri osobné automobily Peugeot 307.

Princípom SMS hry je uhádnuť, koľko aktívnych užívateľov bude mať Orange Slovensko k 19. decembru 2003.

Stačí, ak zákazníci pošlú SMS správu v tvare XXXXXXX na číslo 700, pričom XXXXXXX nahradia odhadom počtu aktívnych zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko k 19. decembru 2003.

Do súťaže bude zaradená každá SMS správa, ktorú užívatelia Orangeu zašlú v požadovanom tvare do 17. decembra 2003 do polnoci. Z jedného telefónneho čísla je možné poslať aj viacero tipov, pričom každý z nich postupuje do záverečného vyhodnotenia ako rovnocenný. Zakaznici môžu svoje tipy posielať od 20. októbra 2003.

Systém spoločnosti Orange Slovensko vyberie zo všetkých zaslaných SMS správ tých 5000 tipov, v ktorých bude najpresnejšie určený počet zákazníkov k stanovenému dátumu. Tieto správy budú zoradené od 1. miesta po 5000. miesto podľa presnosti odpovede.

Čím viac sa bude odpoveď približovať k skutočnému počtu zákazníkov 19.12.2003, tým vyššie umiestnenie získa. V prípade zhodných odpovedí vo viacerých SMS správach alebo v prípade rovnakých odchýlok od skutočného počtu zákazníkov sa na vyššie miesta dostanú SMS správy so skorším dátumom a časom registrácie.

Spoločnosť Orange Slovensko zverejní presný počet svojich zákazníkov k 19.12.2003 dňa 22. decembra 2003, a to v súlade s metodikou stanovenia počtu aktívnych užívateľov telekomunikačných služieb spoločnosti Orange Slovensko.

Celkový počet aktívnych zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko dosiahol k 30.9.2003 1 979 076, čo znamená medziročný nárast o takmer 23 %. Najrýchlejší, viac ako 40 % nárast zaznamenali zákazníci fakturovaných služieb. Počet zákazníkov s mesačným paušálom dosiahol ku koncu septembra 838 480. Počet zákazníkov s predplatenou službou Prima sa medziročne zvýšil o 12 % a ku koncu septembra predstavoval 1 140 596 aktívnych užívateľov.