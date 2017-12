Fallout: Brotherhood Of Steel – táto zima bude nukleárna!

16. okt 2003 o 14:14 Milo Gracík

Pred nedávnom sme vám priniesli krátku správu o príprave hry, ktorá po prvýkrát prenesie post-apokalyptický svet Falloutu z PC na konzoly. Pre mnohých priaznivcov detailne prepracovaných RPG titulov bola myšlienka na jednoduchú a akčnú konzolovú arkádu kacírstvom a sprznením ich obľúbených hier. Rovnako skepticky sa však tí istí hráči pozerali aj na Fallout: Tactics, taktickú stratégiu, ktorá im nakoniec svojou kvalitou vytrela zrak a do stagnujúcej RPG šablóny Falloutu priviala toľko potrebný svieži vietor inovácie.

Technologicky je hra postavená na vylepšenom engine, ktorý svojou technickou dokonalosťou preslávil ďalšiu konzolovú inkarnáciu populárnej série RPG z PC - Baldur’s Gate: Dark Alliance. Rovnako ako v Dark Alliance, i tu budú k dispozícii tri postavy, z ktorý si bude možné vybrať svoje herné "alter-ego". Každý z týchto charakterov disponuje špecifickým setom vlastností, ktoré ovplyvňujú efektivitu využitia (účinnosti) jednotlivých typov zbraní. Apropo zbrane, ako každý z vás to isto iste tuší, že tých bude v tejto hre požehnane, t.j. veľa, veľa a VEĽA. Tešiť sa môžeme i na kooperatívny multiplayer dvoch hráčov na jednej konzole, no podpora hry viacerých hráčov cez sieť nie je potvrdená. Nám to však môže byť jedno, keďže nemáme šancu si niečo zahrať cez sieť. Aj keď si vôbec nemyslím, že Fallout: Brotherhood of Steel bude žiariť inováciou a originalitou, očakávam od nej predovšetkým riadnu porciu adrenalínovej zábavy na mnoho bezsenných nocí. Nadôvažok v skryte duše dúfam, že sa autorom podarí zachovať skvelú atmosféru pôvodných Fallout-ov plnú čierneho humoru a štipľavej irónie.

Fallout: BoS nie je vo svojej kategórii osamotený titul, akoby sa mohlo zdať. Vedľa už trošku staršej ale stále excelentnej fantasy rubačky Baldur’s Gate: Dark Alliance nájdeme i obstarožný ale zábavný remake klasiky Gauntlet: Dark Legacy. Pripravuje sa pokračovanie Dark Alliance, z licencie Dungeons and Dragons tiež čerpá novinka DnD: Heroes. Do sveta temnôt nás zase zavedie celkom kvalitný Hunter: The Reckoning, ktorého pokračovanie bude už onedlho na trhu. A všetky tieto tituly podporujú kooperatívny multiplayer Ak ste priaznivcami arkádovej akcie a chcete usporiadať akčnú párty, neváhajte, tieto hry pre vás ako stvorené