Lord of the Rings: Middle-Earth Online - začnite druhý život, online

Koľkokrát ste si priali: "Keby som tak mohol žiť v nádhernom fantasy svete Pána prsteňov? To by bola paráda!" Vaše prianie sa takmer stane skutočnosťou v pripravovanej multiplayerovej online RPG hre Lord of the Rings: Middle-Earth Online založene

15. okt 2003 o 12:52 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 6 0 Koľkokrát ste si priali: "Keby som tak mohol žiť v nádhernom fantasy svete Pána prsteňov? To by bola paráda!" Vaše prianie sa takmer stane skutočnosťou v pripravovanej multiplayerovej online RPG hre Lord of the Rings: Middle-Earth Online založenej na literárnom diele. Umožní vám žiť druhý život vo vysnívanom svete. Aj keď len virtuálny. Pripravovaný projekt od autorov na slovo vzatých (Turbine Entertainment - Asheron's Call) má k svojmu dokončeniu ešte ďaleko (koniec roka 2004). Už teraz však vieme mnoho z toho, čo hra bude obsahovať. V boji proti zlu prichádzajúcemu z temného západu sa ako ľudia, trpaslíci, elfovia alebo hobiti musíte spojiť a spoločne bojovať proti hrozbe. Vybrať si môžete hociktorú z "dobrých" rás a je len na vás, aký osud si vyberiete. Môžete v menších či väčších skupinkách bojovať proti Sauronovi alebo si obstaráte domov, oženíte sa a adoptujete si dieťa (rozumej inú postavu). Svoj domov si môžete upravovať podľa vašich predstáv. To kde a ako bývate, záleží aj od vybratej rasy. Ako som už spomínal, môžete začať druhý život vo všetkých jeho detailoch. Dôležitý aspekt hry je zber surovín. Niektorí hráči si vyberú napr. rolu kováča a budú kuť meče a brnenia pre bojovníkov. K tomu samozrejme potrebujú železnú rudu, ktorú im ostatní hráči musia získať. To isté sa týka jedla alebo dekoratívnych prvkov pre vaše obydlia. Všetky povolania sa špecializujú na určitú prácu a získanými skúsenosťami sa z nich stávajú majstri v obore. Ak vás vaša špecializácia prestane baviť, nie je problém ju hocikedy zmeniť. Boj proti najnechutnejším Sauronovým poskokom by mal byť vo svojej podstate tak jednoduchý, aby neodradil ani Tolkienových fanúšikov, ktorí nie sú hardcore hráčmi. Príjemnná je aj možnosť vytvárať spoločenstvá až o 9 ľuďoch, ktorí sa potom vydávajú splniť najrôznejšie questy, ako napr. záchrana spojencov, získanie strateného pokladu a podobne. Graficky je hra založená na engine Asheron's Call 2, v tomto ohľade teda môžete byť pokojní. Jediným mínusom je, že hra vyjde až koncom roka 2004. Na druhej strane môžeme dúfať, že dovtedy sa ceny za pevné pripojenie na internet dostanú na prijateľnejšiu úroveň...