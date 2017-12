Mercedes-Benz World Racing - závodenie ala Mercedes

Do pazúrov sa mi dostala táto, pri ktorej každému „serióznemu“ hráčovi určite už po prečítaní názvu nabehol na tvári pohŕdavý výraz. Nuž ale žijeme v tvrdej realite, a aj z konzol prerobené tituly s evidentným reklamným zameraním nám n

15. okt 2003 o 11:37 Stano Bandzi

a PC vychádzajú, a tak ich treba zhodnotiť v našej recenzii.

Ako ste sa už určite dovtípili, Mercedes-Benz World Racing (ďalej len WR) je arkádová závodná hra, v ktorej sa budeme voziť výhradne na autách značky Mercedes. WR ponúka úctyhodný výber dvoch herných módov, a to konkrétne kariéra pre jedného hráča a multiplayer pre viacerých hráčov. Nijaký single race ani turnaj či niečo podobné hra neobsahuje. Kariéra je pomerne rozsiahla a skladá sa z niekoľkých sezón so stúpajúcou náročnosťou. Postupne sa vám samozrejme odkrývajú stále lepšie a lepšie autá z modelovej ponuky značky Mercedes. Nachádza sa tu aj niekoľko bonusov ako napríklad nedávno predstavené „superauto“ Mercedes SLR McLaren, či slávny Mercedes 300SL Gullwing. Každá sezóna obsahuje okolo 8 regulérnych závodov, plus niekoľko tzv. misií, v ktorých máte za úlohu vyhrať nejaký špeciálny závod, prípadne splniť časový limit a pod.

Zaujímavé je, že vaše celkové umiestnenie v sezóne a výkon v jednotlivých závodoch nezávisí čiste len od konečnej pozície v závodoch, ale aj iných vecí, ako napríklad predvedený výkon, fair play či disciplína, ktoré sa vám zvyšujú, napríklad ak predbehnete niekoľkých súperov naraz, ak zotrváte dlhú dobu vo vedení pretekov, ak sa vyvarujete kolízií s ostatnými autami atď.

Ako sa na správnu akrádovú závodnú hru patrí, WR ponúka fyzikálny model na míle vzdialený od reality, takže vy, od oleja a benzínu umazaní maniaci, vlastniaci volant v cene priemernej slovenskej mzdy, v tejto hre nenájdete veľa možností na sebarealizáciu. Avšak ani takýto arkádový model nemusí byť vyslovene nudný, veď úspechy hier ako Need for Speed či Test Drive to dokazujú. Takže na WR sa zabavia skôr rekreační závodníci, prípadne hráči nižšieho vekového priemeru. Hra obsahuje aj možnosť nastavenia reality fyzikálneho modelu, takže na svoje si prídu aj vyznavači úplne šialenej rýchlosti a nereálnych podmienok.

Grafika: 6 / 10

Grafické spracovanie WR je skôr na priemernej úrovni, avšak nie je to žiadna hanba. Čo treba vyzdvihnúť, je spracovanie samotného auta. Každý oceľový tátoš je verne vymodelovaný s peknými odleskmi na karosérii. Všetko ostatné je už ale na tom trochu horšie. Je to najmä vyslovene odfláknuté spracovanie okolia trate, posiate fádnymi, stále sa opakujúcimi objektami s malým počtom polygónov. Na spestrenie sa snažili do hry pridať rôzne okololetiace objekty, tak vám nad hlavou vkuse lietajú lietadlá, balóny, helikoptéry, lietajúce taniere a F117-ky. A navyše lietajú škaredo a pozerať sa na ne každé dve sekundy, človeku začne pekne liezť na nervy. Ani štandardne vo všetkých závodných hrách obdivuhodne spracované efekty, ako jazda za daždivého počasia, sa autorom nevydarili. Voda odstrekujúca spod kolies vyzerá skôr ako nejaký tuhý predmet a vôbec nič cez ňu nevidieť. Pochvalu si nezaslúži ani poškodzovanie karosérie, ktoré takisto patrí k tomu najhoršiemu, čo som doposiaľ v závodných hrách videl.

Interface: 4 / 10

V úvode som už povedal, že WR pôvodne vznikla pre herné konzoly. Z toho väčšinou vyplýva nepohodlné ovládanie menu, a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Tu je to však ešte horšie, pretože menu sa nielenže nepohodlne ovláda, ono je aj neesteticky spracované a absolútne neprehľadné. Ku každej dôležitej informácií, ako napríklad popis nasledujúceho závodu, trate, či auta, sa treba vyslovene prebojovať. A ak si chcete nebodaj niečo nastaviť, zmeniť alebo vybrať, koniec sveta! Celý systém je absolútne nelogický a neprehľadný. Dokonca, keď som hral hru prvýkrát, 5 minút som nevedel objaviť položku exit, ktorá je ukrytá úplne hore v menu a akoby ani nebola jeho súčasťou.

Hrateľnosť: 6 / 10

Ono navzdory všetkým nedostatkom tejto hry, jej hrateľnosť nie je práve najhoršia a ja osobne som pri nej na nejakú-tú hodinku skysol, i keď treba brať do úvahy nedostatok skutočne kvalitných titulov podobného zamerania. Jeden z hlavných problémov vidím v tom, že pretekanie sa v autách ako Mercedes triedy A, prípadne E model T, nie je zrovna to najatraktívnejšie, čo od závodnej hry očakávam. Najmä ak väčšina týchto aút (aspoň teda podľa ich vyobrazenia v hre) má vyslovene mizerné jazdné vlastnosti čo sa týka športovej jazdy.

Multiplayer

Multiplayer som nemal možnosť otestovať, tak ho nebudem ani hodnotiť.

Zvukové efekty: 2 / 10

Úplne najhoršiou, vyslovene katastrofickou stránkou tejto hry sú zvukové efekty. Autori si asi neuvedomujú, že uchu lahodiace tóny splašeného stáda pod kapotou auta tvoria podstatnú časť neopakovateľného zážitku z pretekania. Po tom, čo som zažil pri hre Toca Race Driver, už viem, že zvukové efekty sa dajú spracovať úchvatne, takže takýto prehrešok nemožno WR odpustiť. Človeku sa vyslovene tlačia slzy do očí, keď sa z nádherného SL-ka rynie niečo, čo znie ako babeta vs. traktor na spôsob vysávača.

Hudba: 3 / 10

Ani hudobný doprovod nemožno pochváliť. Hra obsahuje niekoľko stôp v štýle techno-trance-house „Be Cool“ neviemčoho, ktoré som bol nútený vypnúť hneď po prvých minútach hrania. Možno sa niekomu podobný štýl bude páčiť, avšak hodnotím tu ja a podľa mňa to je odpad, ktorý navyše do hry ani nepasuje.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Čo sa týka obtiažnosti, máte možnosť si zvoliť z dvoch základných modelov. Prvé je klasické nastavenie easy-hard, druhá je voľba dynamickej obtiažnosti. V praxi to vyzerá tak, že keď sa nachádzate na prvom mieste, súperi sa vás snažia dobehnúť a naopak, keď zaostávate, jazdia pomalšie. Problém je v tom, že potom človek stratí prehľad o tom, či je rýchly alebo pomalý a nedostane z výsledkov pravý obraz o svojich schopnostiach. Po stránke umelej inteligencie sú na tom protivníci dosť biedne, nejavia absolútne žiadnu snahu zabrániť vám v ich priedbiehaní, ale na druhej strane mohlo to byť aj horšie a hra zostáva hrateľnou.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Mercedes-Benz World Racing je síce konzolová reklamná hra, určite je to však jedna z tých lepších konzolových reklamných hier s celkom peknou grafikou a obstojnou hrateľnosťou, ktorá nenáročných hráčov určite na chvíľu pobaví. Ak ste ešte navyše obdivovateľom áut značky Mercedes, máte ďalší bod k dobru.