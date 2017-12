Nový vírus WTC ohrozuje elektronickú poštu

18. sep 2001 o 16:20 TASR

San Francisco 18. septembra (TASR) - Krátko po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum a Pentagón rozpútali vojnu aj hackeri, ktorí začali napádať stránky spojené s afganským vládnym hnutím Taliban. Počítače teraz infikuje anonymný vírus, ktorý predstiera, že ponúka nové informácie o týchto atentátoch.

Oficiálna stránka Prezidentského paláca Afganistanu - http://www.afghangovernment.org - bola vyradená z prevádzky po tom, ako hackeri zaplavili toľkými žiadosťami o nové informácie, že to stránku úplne zneprístupnilo.

Ďalšie s Talibanom spojené stránky boli zohyzdené výsmešnou fotografiou Osamu bin Ladína s nápisom "Hľadá sa," informovali počítačoví experti z Information Security, ktorí sa zaoberajú hrozbami narušenia internetovej bezpečnosti.

Americké centrum ochrany národnej infraštruktúry U.S. National Infrastructure Protection Center (NIPC) varovalo, že okrem politicky motivovaného hackerstva sa zlomyseľní hackeri pokúsia dať do obehu dokumenty, ktoré sa zdajú, že obsahujú informácie o útokoch, no v skutočnosti obsahujú vírusy.

V obehu už je vírus s názvom WTC (skratka pre Svetové obchodné centrum v New Yorku, ktoré sa v dôsledku dvojitého samovražedného útoku zrútilo). Vírus WTC je podľa NIPC novou verziou už existujúceho vírusu Life Stages, šíri sa prostredníctvom elektronickej pošty cez e-mailové schránky Microsoft Outlook.

E-mail WTC, ktorý sa takýmto spôsobom dostane do pošty, naoko ponúka súbor informácií o Svetovom obchodnom centre, no keď sa otvorí, začne sa sám rozširovať a posielať na všetky adresy, ktoré má príjemca v e-mailovom adresári.

Hlavná hackerská skupina Chaos Computer Club sa od týchto činov dištancovala, vyzvala na mier vo virtuálnom priestore a vyslovila poľutovanie nad takýmto dehonestujúcim poškodzovaním webových stránok spojených s afganským hnutím Taliban.

"Stojíme tvárou v tvár tejto masovej deštrukcii a cítime sa bezmocní. Veríme však v silu komunikácie - silu, ktorá vždy nakoniec zvíťazila a je oveľa pozitívnejšia než nenávisť," vyhlásil hovorca skupiny Chaos Computer Club Jens Ohlig.

Hoci je však virtuálny vandalizmus iritujúci, vravia internetoví experti, stále ešte neubližuje ľuďom tak, ako by ublížil útok na elektronické systémy využívané na prevádzku dopravy, financií a energetických systémov.