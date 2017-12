Haló, ha haló…

Výrobcovia herných konzol majú vo zvyku priradiť každému modelu tzv. pilotný titul. Pre konzolu Xbox padla voľba na 3D „strieľačku“ Halo. Napriek tomu, že Xbox stojí na architektúre PC, dostáva sa táto hra na stolné počítače až s takmer dvojročným oneskor

15. okt 2003 o 0:00 MICHAL GARDIAN

ením a dieru do sveta PC určite nespraví. Najskôr mu v tom zabráni obstarožné grafické spracovanie. To síce disponuje niekoľkými zaujímavými efektmi, ale proti súčasnej konkurencii nemá šancu. Ďalšou prekážkou v masovom úspechu bude asi obrovské opakovanie v hrateľnosti. Nielen že celú hru bojujete proti niekoľkým druhom nepriateľov, ale väčšina úrovní je poskladaná zo stále sa opakujúcich architektonických útvarov. Navyše vás hra často núti znovu navštevovať už raz „vyčistené“ miesta a umelo naťahuje hrací čas stále rovnakými situáciami.

Kto by si myslel, že všetko zachráni príbeh, je vedľa. Ten nie je zlý, ale k výraznej originalite alebo pútavosti má ďaleko. Celú situáciu navyše zhoršuje aj mizerná optimalizácia hry. Ani na najvýkonnejších počítačoch, ktoré sú podstatne rýchlejšie ako starý Xbox, nemožno dosiahnuť plynulý chod hry.

Má teda význam sa s Halo zaoberať? Možno to tak nevyzerá, ale odpoveď je áno. Všetky neoddiskutovateľné slabiny zázračným spôsobom prebíja neobyčajne dobrý pocit z boja medzi ľudským hlavným hrdinom a hordami agresívnych mimozemšťanov. Tí sú totiž výborne dizajnovaní a navyše disponujú vysokou úrovňou umelej inteligencie. Ďalšou výrazne pozitívnou kapitolou sú zbrane a ich správanie. Nie je ich veľa, ale každá je doslova unikátom a každá je užitočná po celú hru. Výrazné plus predstavuje aj prítomnosť rôznych vozidiel a vznášadiel, ktoré môžete ľubovoľne používať a ktoré často používajú aj nepriatelia proti vám. Všetky prvky, samozrejme, nemusia každému vyhovovať. Halo však doslova dýcha odlišnosťou od bežných akčných hier a bolo by chybou aspoň si ho nevyskúšať.

