To najlepšie z výstavy Invex

Čo najzaujímavejšie mohli v Brne minulý týždeň vidieť návštevníci technologickej výstavy Invex? Ponúkame vám výber exponátov ocenených novinárskou cenou Best of Invex.

15. okt 2003 o 0:00

Netradičný Skener HP ScanJet 4670

Neustále vylepšovanie snímacích technológií umožnilo skenerom zlepšiť svoj dizajn aj konštrukciu. Dizajnéri Hewlett-Packardu vsadili na CCD jednotku s rozlíšením 2400x2400 bodov na palec, vylepšený systém nasvietenia predlohy, tvrdené polykarbonátové sklo a rozhranie USB 2.0, čo umožnilo vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže ušetriť priestor na pracovnom stole a ulahodiť oku svojou sklenou konštrukciou pripomínajúcou rámik na fotografiu. Pri dodatočnej podpore spracovania transparentných predlôh tak konštruktéri ukázali, že cesta vpred vedie aj neobvyklými smermi.

Domáci počítač Fujitsu- Siemens Scaleo 800S

Pod impozantným alumíniovým telom tohto krásavca sa skrýva pokroková základná doska poskytujúca priestor pre procesor AMD Athlon 64, rýchlu operačnú pamäť, grafický akcelerátor a 6-kanálový zvukový subsystém. Okrem dôrazu na výkon nezostávajú v pozadí ani multimédiá, sieťová pripojiteľnosť a možnosť zápisu DVD médií, čo robí z tohto systému skutočne všestranný počítač. O tom, že spolupráca s digitálnymi zariadeniami nestojí v žiadnom prípade na poslednom mieste, svedčí aj integrovaná čítačka pamäťových kariet šiestich rôznych formátov.

Canon EOS 300D

Keď sa povie digitál, zväčša si predstavíte fotografický prístroj plný kompromisov – to však nie je tento prípad. Canon EOS 300D je plne profesionálna zrkadlovka s rozlíšením 6,3 megapixelu, ktorá je vybavená odnímateľným objektívom. Okrem možnosti nastavenia všetkých parametrov digitalizácie scény sa javí tento prístroj ako veľmi rýchly a to i vďaka pohotovo reagujúcemu 7-bodovému zaostrovaciemu systému. Vďaka inteligencii zaostrovacieho systému si prístroj jednoducho poradí s fotografovaním statických scén aj so sledovaním pohybujúcich sa objektov.

Inteligentný telefón Motorola MPx200

Keďže približovanie osobných digitálnych asistentov (PDA) k technológiám GSM je stále pomalé, mobily sa im vydali naproti. Telefón Motorola MPx200 je vybavený procesorom Intel StrongARM taktovaným na 206 megahertzoch, čo poskytuje dostatočný výkon pre fungovanie operačného systému Microsoft Windows Mobile 2002. V kompaktnom tele mobilu sa tak skrýva kombinácia pokrokových komunikačných technológií a aplikačného výkonu, zážitok umocňuje plnofarebný displej a podpora multimédií.

Kamera Sony DCR-PC330E

Na rozdiel od priemerného megapixelu dosahuje táto digitálna kamera až trojnásobnú hustotu snímacích bodov. Pri vstavaní zmeneného farebného filtra pre jednotlivé farebné zložky tak dosahuje záznam omnoho intenzívnejšiu vernosť farieb a rozlíšiteľnosť detailov, a to i pri slabom osvetlení. Okrem kvalitného objektívu, ktorý umožňuje až desaťnásobné priblíženie snímanej scény, nechýba dômyselný systém viacbodového zaostrovania, laserový autofocus a širokouhlý záznam scény. Dostatočný počet snímacích bodov umožňuje robiť i kvalitné fotografie. Netreba však zabudnúť ani na pohodlnosť používania vďaka intuitívnemu trojrozmernému menu zobrazovanému na dotykovom LCD paneli.

Výkonný digitálny asistent Palm Tungsten T3

Pri personálnych digitálnych asistentoch (PDA) sa neustále zvyšuje výkon, prevádzkový čas a znižuje hmotnosť. V novopredstavenom Palme Tungsten T3 bije srdce výkonného procesora Intel XScale taktovaného na 400 megahertzoch, ktorý sprevádza 64 megabajtov vstavanej pamäte a plnofarebný TFT LCD panel s rozlíšením 420x480 bodov. Batéria zabezpečuje dlhý operačný čas i pre náročné operácie, ktoré umožňujú pohodlnú správu osobných údajov, prácu s kancelárskymi dokumentmi a multimédiami. Nechýba, samozrejme, ani podpora bezdrôtového pripojenia k sieti technológiou BlueTooth.

Technológia Intel Centrino

V marci Intel predstavil nový pohľad na problematiku mobilnej výpočtovej platformy. Ide o hardvérovú trojkombináciu, ktorá pozostáva z procesora Intel Pentium M, čipovej sady i855 a sieťového WiFi rozhrania Intel Pro/Wireless 2100 Network Connection. Okrem zvýšenia výkonu notebookov priniesol tento odvážny krok značné predĺženie životnosti batérií, vyššiu kompaktnosť zariadení s nižšou hmotnosťou a bezproblémovú dostupnosť internetového pripojenia prostredníctvom hotspotov.

Zoner Media Explorer 6

Zabezpečiť správu vlastného archívu digitálnych fotografií nie je bez vhodného softvérového balíka jednoduché. Český Zoner Media Explorer 6 umožňuje vykonávať všetky potrebné operácie, od stiahnutia fotografií z digitálneho fotoaparátu cez ich úpravu, zaradenie do katalógu až po ich tlač či odoslanie do digitálnej zberne. Nová verzia so sebou priniesla i možnosť tvorby prezentačných CD nosičov obsahujúcich i prehliadač.

Microsoft Exchange Server 2003

V eBusiness prostredí hrá veľkú úlohu vnútropodniková komunikácia so zamestnancami. Microsoft predstavil softvérový balík Microsoft Exchange Server 2003, ktorý oproti predchádzajúcim verziám kladie oveľa väčší dôraz na zvyšovanie produktivity práce. Okrem rozšírenej podpory otvorených štandardov, akcelerácie komunikácie, pružnejšiemu prechodu z alternatívnych systémov a rozšírenia možností badať mnohé vylepšenia i na strane klientského prístupu k informáciám, ktoré sa dotýkajú hlavne rýchlej odozvy používateľa na komunikačné podnety.

MILAN GIGEL