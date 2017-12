Kyjivstar GSM s 815 000 abonentmi sa stal lídrom na mobilnom trhu Ukrajiny

Kyjev 18.septembra (TASR) - Spoločnosť Kyjivstar GSM sa podľa počtu abonentov stala novým lídrom medzi operátormi mobilnej komunikácie na Ukrajine. ...

18. sep 2001 o 15:34 TASR - Martin Benko

Kyjev 18.septembra (TASR) - Spoločnosť Kyjivstar GSM sa podľa počtu abonentov stala novým lídrom medzi operátormi mobilnej komunikácie na Ukrajine. Jej vedúci predstaviteľ Ihor Lytovčenko informoval, že firma už obsluhuje 815 000 účastníkov mobilnej siete. Predstihla tak doterajšieho najväčšieho operátora UMC (Ukrajinskaja mobiľnaja svjaz) so 785 000 zákazníkmi.

Obaja ukrajinskí mobilní operátori predpokladajú, že do konca tohto roka bude každý z nich obsluhovať milión abonentov. Ďalšie tri menšie spoločnosti na mobilnom trhu - Ukrajinske radiosystemy (URS), Golden Telecom a Cifrovaja sotovaja svjaz Ukrajiny (DCC) - majú spolu asi 100 000 účastníkov siete.

Podiely oboch najväčších mobilných operátorov na Ukrajine - Kyjivstar GSM a UMC - prevyšujú 45 % trhu. V krátkom čase by sa podľa I. Lytovčenka mohol objaviť ďalší veľký operátor. Malo by ísť o spoločnosť URS s obchodnou značkou Wellcom alebo Novacell, dcérsku spoločnosť tureckého mobilného operátora Turkcell. Podiel Kyjivstar GSM na ukrajinskom trhu, ktorý teraz dosahuje 47 %, by sa v takom prípade mohol v roku 2003 znížiť na 41 %.

Spoločnosť URS s 32 000 abonentmi má licenciu na poskytovanie mobilných služieb na celej Ukrajine, ale zatiaľ ich realizuje iba v Kyjeve a jeho okolí. Plán URS rozšíriť svoju sieť do 14 oblastných centier Ukrajiny sa doteraz nerealizuje kvôli konfliktu medzi jej zakladateľmi.

* spolupracovník TASR Martin Benko we gl