Vývoj mobilných operátorov v SVE podľa Moody`s pozitívny

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Prevádzkové, finančné a ratingové trendy pre mobilných operátorov v strednej a východnej Európe (SVE) boli počas uplynulých troch rokov pozitívne.

Informovala o tom medzinárodná ratingová agentúra Moody`s Investors Service vo svojej novej správe. Moody`s sa odvoláva na silné rastové trendy, zlepšenie vývoja cash flow a pozitívny vývoj v rámci ratingov a licencií na prevádzkovanie UMTS. Agentúra však zároveň upozorňuje, že ratingy tiež naďalej odzrkadľujú vysoko konkurenčné prostredie, v ktorom títo operátori existujú, pokračujúce regulatórne riziká, ako aj agresívne aktivity v rámci expanzie a akvizícií v prípade určitých operátorov. Ratingový výhľad pre sedem mobilných operátorov v SVE, ktorých si Moody`s všíma, je buď stabilný, alebo sa ratingy revidujú s cieľom ich zvýšenia. Správa pokrýva aj slovenského operátora EuroTel Bratislava.

Operátori v rámci sektora mobilnej komunikácie dosiahli v uplynulých rokoch vo všeobecnosti priaznivý prevádzkový a finančný vývoj, ktorý povzbudilo výrazné zvýšenie počtu klientov. Vďaka tomu mohli dosiahnuť operátori kritické úrovne ukazovateľov, čoho výsledkom bolo výrazné zlepšenie v rámci prevádzkového cash flow," povedal autor správy Ted Barac, ktorý je viceprezidentom a popredným analytikom agentúry Moody`s. "Okrem toho mnohé zo sledovaných spoločností dokončili výstavbu väčšiny svojej siete, čo zlepšuje perspektívy pre cash flow, keďže budúce kapitálové výdavky by mali byť podľa očakávaní väčšmi ťahané klientmi,"

Hoci vývoj v sektore bol vo všeobecnosti priaznivý, Moody`s upozorňuje na pretrvanie viacerých rizikových faktorov, vrátane regulatórnych rizík, rizík expanzie a akvizície, čo sa týka predovšetkým ruských operátorov, a rizík v súvislosti so zvýšenou konkurenciou, keďže miery penetrácie rastú. "Keďže úrovne mobilnej penetrácie v regióne by mali podľa očakávaní pokračovať v raste, budúci rast príjmov týchto operátorov bude pravdepodobne brzdiť nárast cenovej konkurencie," dodal Barac. Ďalšie skutočnosti, ktoré sa v sektore vyskytli počas sledovaného obdobia od septembra 2000 do septembra 2003, zahŕňajú nárast počtu emitentov medzi operátormi, súvisiaci s potrebou operátorov zabezpečiť si dlhodobé financie. Správa tiež pokrýva poľského operátora PTC a tureckú spoločnosť Turkcell.