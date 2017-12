Aliens vs. Predator: Extinction – tentoraz je to skutočná VOJNA

Slová Aliens a Predator predstavujú popkultúrne pojmy už samy o sebe, no crossover týchto dvoch pôvodne filmových ság je skutočný fenomén ostatných rokoch, ktorý sa uchytil v takmer každej oblasti mediálneho trhu, od filmov a kníh, cez komixy až po spoloč

14. okt 2003 o 14:36 Milo Gracík

enské a počítačové hry. A keďže sa náš server venuje posledne vymenovanej oblasti elektronickej zábavy, logicky sa pristavíme pri ostatnom hernom projekte s nálepkou Aliens vs. Predator. Týmto projektom je 3D real-time strategická hra s podtitulom Extinction, ktorú pre herný gigant EA vytvorila spoločnosť Zono Inc.

V tejto hre sú zastúpene všetky tri hlavné rasy vesmíru Aliens vs. Predator, obligátny ľudia zastúpení koloniálnou námornou pechotou (CMC), slizkí votrelci a brutálni predátori. Všetky tieto rasy sú plne hrateľné, pričom ich strategické možnosti sú dostatočne odlišné, i keď nie až v takom rozsahu ako v legendárnej RTS Starcraft. Pre každú stranu je pripravená kampaň, každá so 7 misiami, v ktorých bude nutné plniť rôznoraké úlohy, takže by sme sa nudného stereotypu nájdi & znič nemali báť. Tento titul sa vymyká hlavnej línii RTS, predstavovanému stálicami žánru v podobe ich najnovších inkarnácií Warcraft 3 a Command & Conquer: Generals. AvsP: Extinction sa radí do veľmi úzkej kategórie stratégií zameraných výhradne na taktiku samotného boja, ako napr. Starship Troopers, Ground Control, či Praetorians. Takže sa netreba nervovať s ekonomickými prvkami ako je stavba budov, ťažba surovín a výroba jednotiek, človek sa teda môže plne venovať samotným bojovým operáciám. Dopĺňať a vylepšovať vlastné jednotky bude možné za skúsenostné body, ktoré získate úspešným plnením zadaných úloh.

Sám som zvedavý predovšetkým na to, ako autori zvládli optimalizáciu ovládania jednotiek v reálnom čase pomocou gamepadu. Aj keď je už dávno preukázaný fakt, že sa real-time stratégie dajú plnohodnotne ovládať gamepadom, s každou novou vydanou konzolovou stratégiou človek tŕpne obavami, že sa mu do rúk dostane hra bez ovládania prispôsobeného hernej koncepcii konzol a tým pádom i nehrateľná a nezábavná. O tom sa však môžeme presvedčiť až pri hraní samotnej hry, čo však nie je žiadny problém, keďže ju nájdete už aj v našich obchodoch. Verím, že sa čoskoro stretneme nad podrobnou recenziou.