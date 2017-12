Jak II: Renegade - nielen obyčajné pokračovanie

Pokračovanie revolučnej skákačky pre PS2 je tu čo nevidieť. Pred plnou recenziou si týmto preview pripomeňme, že pôjde o jeden z najväčších titulov vianoc pre hernú konzolu od Sony.

14. okt 2003 o 11:26 Richard Frida

Dnes sa pozrieme na titul, ktorý o sebe vyhlasuje, že mieni kompletne redefinovať význam slova „pokračovanie“.

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (r. 2001) bola prvá plošinovka, ktorá dokázala zhodiť z trónu vtedajšieho neohrozeného vládcu žánru – Super Maria z Nintenda 64. Ponúkala okrem skvelej grafiky úžasný pocit slobody a rozľahlosti herného sveta. No a samozrejme dvojicu naozaj podarených hrdinov – ušatého chlapca Jaka a jeho parťáka, ktorým je fretka počúvajúca na meno Daxter. Po obrovskom úspechu, ktorý zákonite nasledoval všetci so záujmom hľadali očakávaného pokoriteľa tohto fenomenálneho diela. Ten nečakane prišiel od chrbta - z domovskej stajne SCEE. Titul Ratchet and Clank vsadil na opak fantasy sveta známeho z Jak and Daxter a priniesol hráčom „hardcore“ sci-fi a nepreberné množstvo technických vynálezov a zbraní, ktoré mali hlavní hrdinovia k dispozícii.

Obe hry v čase svojho vydania vzbudili zaslúžený rešpekt u hráčskej verejnosti ako aj u renomovaných a mnohokrát „antikonzolovo“ naladených PC expertov.

Svet však potrebuje hrdinov a tak sa legenda v týchto dňoch konečne vracia. Štúdio Naughty Dog sa rozhodlo zaútočiť a na dlhé obdobie totálne zlikvidovať celosvetovú konkurenciu. Pokračovanie tejto revolučnej plošinovky nazvané Jak 2: Renegade prináša kompletnú zmenu všetkých herných prvkov známych z jedničky - teda okrem Daxtera, ktorý je ešte stále vyšinutou oranžovou fretkou.

Tvorcovia niekoľkonásobne zväčšili hernú plochu. Mesto v ktorom sa obaja hrdinovia ocitnú, je až 25-krát rozľahlejšie ako ich pôvodná osada s okolitou plážou. Nový dynamický engine vykresľuje objekty až 4-krát detailnejšie. Z pôvodných 3 000 polygónov použitých na postavu vyskočí toto číslo až na závratných 12 000. Vývojári sľubujú, že ani raz nestretneme na potulkách ulicami rovnaké postavy a jedným dychom upozorňujú na konečne ozajstnú nelinearitu misií v obrovskej krajine bez jasne určených levelov. Aj hlavný hrdina Jak výrazne dospel a dokonca sa dokáže zmeniť na svoje temné alter-ego. Ale to nie je všetko.

Naughty Dog sa inšpirovali Hollywoodom a už len prípravné práce pripomínali veľkofilm: 2 500 nákresov a malieb, 22 hlavných postáv, profesionálne nadabovanie, kvalitný scenár, výborná hudba a doslova neuveriteľná grafika – toto všetko má nové pokračovanie obsahovať. A aby si svoje výťazstvo poistili tak najali odborníka na slovo vzatého - Hirokazu Yasuhara, človeka zodpovedného za legendárneho Sonica od Segy. Tomuto sa podľa mňa hovorí ťažký kaliber.

Podľa priložených exkluzívnych obrázkov poskytnutých spoločnosťou Sony Slovakia môžete tieto sľuby porovnať s realitou a utvoriť si tak svoj vlastný názor. Pre neveriacich a slaboduchých jedincov sme pripravili aj video z takmer dokončenej hry, ktoré podľa mňa stojí za pozretie. Minimálne pre tých, ktorí majú dojem, že PS2 je prekonaná modernými 3D kartami na PC.

Sám som zvedavý, ako to dopadne s finálnou verziou, ale počas leta som mal možnosť otestovať hrateľné demo s dvoma „levelmi“ a musím uznať, že už vtedy to bolo minimálne o polovicu lepšie ako fenomenálny Ratchet and Clank. Dúfajme teda, že sme celý rok poslúchali a že Ježiško nás naozaj vidí a prinesie nám okrem ponožiek aj túto hru ašpirujúcu na ocenenie konzolová hra roka.