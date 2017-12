Vzlietlo prvé lietadlo bez paliva i pilota

12. okt 2003 o 18:08 TASR

New York 12. októbra (TASR) - Americkí vedci z Nasa úspešne otestovali prvé lietadlo, ktoré letí bez paliva a je riadené zo zeme laserovými lúčmi. Model by mohol viesť k rozvoju letectva bez pilotov. Lietadlá môžu byť vo vzduchu neobmedzene dlho a poskytovať nízkorozpočtovú možnosť komunikácie a činnosti satelitov.

Testy viedol Robert Burdine v Marshall Space Flight Centre v Huntsville. "Toto je po prvýkrát, čo je lietadlo poháňané iba laserovými lúčmi. Je to pre letectvo skutočne prelomový objav," vyhlásil.

Vedci tvrdia, že lúčmi poháňané lietadlo, ktoré dokáže letieť bez paliva alebo batérií, poskytuje obrovské letecké možnosti. Lietadlá by mohli prevážať vedecké a záchranné vybavenie a letieť pritom neobmedzene dlho. Tiež by mohli slúžiť na vojenské účely, prenos informácií do káblovej televízie alebo pri internetovom spojení.